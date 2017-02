10 Adımda Bakımlı ve Canlı Saçlar

Ne yediğiniz önemli



Sağlıklı, yumuşak ve parlayan saçlar için yeterli derecede protein almanız gerekir. Et, yumurta, süt ve balık, proteini bol miktarda barındıran besinlerdir. Saçınızın demir ve bir çeşit mineral kaynağı olan ferritini ihtiyacını karşılaması için haftada en az bir kere kırmızı et tüketmelisiniz. Ayrıca beslenmenizin meyve, sebze ve tahıl açısından da zengin olmasına özen gösterin. Saçlarınız böylelikle yeterli miktarda mineral ve vitamini almış olacak.



Saç kremi kullanın



Özellikle ince saçlarda elektriklenme problem olabilir. Bunun nedeni saçın uzun süre kuru kalması ya da giydiğiniz kıyafetler kaynaklanabilir. Saçlarınızı her gün yıkıyorsanız önce saç kremi sürün, duruladıktan sonra şampuan kullanın.



Saçınızı nemlendirin



Her tür saç tipine uygun nemlendirici saç maskeleri var. Düz ve hafif dalgalı saçlarınız varsa ayda bir ya da iki kere nemlendirici bakım maskesi uygulayın. Kıvırcık saçlarınız varsa haftada bir kere maske uygulamak yeterlidir.



Doğru tarağı seçin



Saçınızın karışık olması ve zor açılması sinir bozucudur. Yanlış taranan saçlar ise kolay yıpranır. Uzun ve kalın saçlı iseniz büyük ve geniş aralıklı fırçası olan tarakları tercih edin. Böylece aralıklar ısının daha çabuk dağılmasını sağlar, kurumasını hızlandırır ve saç kurutma makinasının zararlarına karşı saçınızı korumuş olursunuz. Orta uzunluktaki saçlara sahip olanlar daha dar yoğun fırçalı tarakları tercih edin.



Çok karışan saç uçlarını kesin



Bazen ne yaparsanız yapın, saç uçlarındaki karışıklığı çözmenin bir yolu yoktur. Tek çözümü onlardan keserek kurtulmaktır. Karışıklığın yukarılara çıkıp, saçınızın daha fazla zarar görmesini engellemeniz gerekir.



Saç kurtuma makinasına ara verin



Saçınızı kuruturken makinayı en yüksek dereceye ayarlamayın. Orta derece ya da yaz aylarında ılık/soğuk olarak ayarlayabilirsiniz.



Şampuanı her gün kullanabilirsiniz



Saçınızı hergün yıkadığınızda kuruduğunu mu düşünüyorsunuz? Çabuk yağlanan bir saçınız varsa bu sizin için bir sorun teşkil etmeyebilir. Kullandığınız şampuan yağ miktarını artırmaz sadece saça daha fazla ağırlık ve matlık verir. Şampuanınıza güveniyorsanız saçınızı her gün yıkayabilirsiniz.



Saç derinizi yok saymayın



Saçınıza olduğu kadar saç derinize de yeterince özen göstermelisiniz. Yüzümüzün canlılığını korumak için nasıl nemlendiriyorsak, saç derimiz için de aynısını yapmalıyız. Sağlıklı bir saça sahip olmanın yolu, saç derinize de saçınıza gösterdiğiniz özeni göstermenizden geçer. Kullandığınız bakım ürünün nem dengesini doğru sağladığından emin olun.



Aynı şampuanı kullanın



Birçok ürün gibi şampuan da saça alışır ve hep aynı sonucu verir. Şampuan alanlar, şampuanlarına sadık kalmayarak firmanın üründe değişikliğe gitmesine yol açarlar. Çok az insan uzun süre kullandığı üründen memnundur, bu nedenle birçoğu sürekli değiştirir. Her ay bir ürün değiştirmek yerine iki ürünü bir arada kullanın. Böylece sürekli yeni şampuan arayışına düşmemiş olursunuz.



Dikkatli uyuyun



Yorgunluk ve stres ya da bazen alışkanlıklar yatağı girdiğinizde sizi rahat bırakmaz ve sürekle döner durursunuz. İşte burada bilmeden de olsa saçınıza zarar verirsiniz. Yastık kılıfına sürekli sürten saçlarınız, kırılır ve yıpranır. Bunun için sizlere önerimiz, sabah kalktığınızda saçınızı karmakarışık bulmamak için, yatmadan önce saçlarınızı iki yandan örün. Bu daha az temas ve daha az yıpranma sağlayacaktır.