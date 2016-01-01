10 Aralık İnsan Hakları Günü

Otuz maddelik bildirinin kabulü ile kutlanan İnsan Hakları Günü’nün, bu yıl 68.yılı kutlanıyor.



İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948'de hazırlandı ve 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan genel kurul oturumunda kabul edildi.



Bireysel iletişimlerden sosyal ilişkilere kadar her alanda, hukukun üstünlüğünün korunduğu ve insan onuruna yakışır bir hayatın tesis edildiği bir dünya ve yaşam temennisiyle Aysha ailesi olarak tüm okuyucularımızın İnsan Hakları Günü'nü kutluyoruz.



Bildirinin 1. maddesinde de denildiği gibi: Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar…

