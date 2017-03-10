%100 Doğal ve Sıfır Yan Etkili; “Fight For Natural Beauty”

Anında etkili incelme, selülit ve anti-aging bakımlarında kullanılan patentli roll ve flap teknolojilerini kombine eden LPG’nin patentli en yeni teknolojisi: Alliance®....”Fight For Natural Beauty” sloganı ile doğal güzelliğe ulaşma mücadelesinde eşsiz teknolojisini ortaya koyuyor.



Medikal ve estetik alanlarındaki 30 yıllık uzmanlık ve bilimsel araştırmadan sonra Fransız LPG Firması akıllı teknoloji ile uyarılan cildin inanılmaz dönüşümlere uğrayabileceğinden yola çıkarak doğal mekanizmaların hepsine hakim olmak için tamamen yeni patentli bir teknoloji yarattı. Hücre metabolizmasını doğal olarak reaktive eden %100 doğal olan tek hassas mekanik cilt uyarım tekniği LPG Endermologie, vücudun ve cildin ekolojisine saygı göstererek yağ salınımında ve cilt sarkmasında eş zamanlı çalışmak için, ilk defa anında etkili incelme ve anti-aging bakımlarında kullanılmak üzere patentli roll ve flap teknolojilerini kombine ederek Fight For Natural Beauty sloganıyla Alliance teknolojisini sunuyor.



Anında 3 Etki: İncelme-Pürüzsüzlük-Sıkılaştırma



Benzersiz patentli teknolojilerin sinerjisi, Alliance® teknolojisinde buluştu. Motorize roll ve flaplar, senkronize seri vakumlama hareketi ve yeni otomatik doku mobilizasyonu ile tek bir bakımda eş zamanlı anında üç etki sağlıyor.

Bölgesel ve dirençli yağ depolarının eliminasyonunda +%70 artış

Cildin sıkılaştırılması (endojen kolajen, elastin, hiyaluronik asitin doğal üretimi)

Portakal kabuğu görünümünün pürüzsüzleştirilmesi

Yeni “Alliance Cilt Tanıma Sensörü” sayesinde vakumlama ve roll hareketleri, kişiye özel bakım ile her cilt tipine uyum sağlaması için özel olarak ayarlanır.Bilimsel olarak kanıtlanmış %100 doğal etkinlik ve sıfır yan etki.3 seans sonunda; karın çevresinde incelme 3,4cm, selülit görünümünde iyileşme %67, ciltte sıkılaşma %71.LPG®’nin patentli en yeni teknolojisi %100 doğal, ağrısız, acısız, yan etkisiz Alliance teknolojisiyle rahat ve huzurlu bir şekilde incelme, selülitlerden kurtularak pürüzsüz bir görünüme kavuşma, ciltte sıkılaşma, esneklik ve ışıltılı yüz bakımı sağlamak mümkün…Fransız LPG® firmasının geliştirdiği en yeni LPG teknolojisi Alliance® ile tüm bakımlarınızı yaptırarak çok kısa sürede kendinizi çok iyi hissedeceksiniz…