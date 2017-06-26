12. İstanbul Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması’na Başvurular Başladı!

Son başvuru tarihinin 30 Mayıs 2017 olarak açıklandığı yarışmanın finali ise; yapılacak olan değerlendirme ve aşamalardan sonra 1 Kasım’da. Sona kalan 10 finalistin kıyafete dönüştürülen 4’er tasarımı önce özel bir ön sunum ile final jürisine, sonra da final gecesinde jüri ve davetlilere bir defile ile sunulacak.



Festivalin bu sene 3 teması bulunuyor. Bunlardan biri Terra, sonbaharın başlangıcı ile yükselen vahşi duygular, toprak renklerle bütünleşiyor. Alkali, fırtına öncesi sessizliğin geçişini yansıtıyor. Refleksif ise kış geceleri tüm ihtişamı ile kıyafetlerdeki yerini buluyor…



Verilecek Ödüller



Yarışmada birinci olan yarışmacıya 10.000, ikinciye 5.000 Avro ve üçüncüye 2.500 Avro para ödülü verilecek. Ayrıca yarışma birincisine uluslararası bir moda dergisinde 4 tam sayfa tanıtıcı makale alanı sağlanacak.



En yüksek dereceyi alan Türk adaya, Ekonomi Bakanlığı desteği ile İTHİB tarafından belirlenecek tasarımla ilgili bir eğitim kurumunda %90 devamlılık ve başarı şartı aranmak şartıyla yurt dışı eğitim hakkı tanınacak. Ayrıca ilk üçe giren yarışmacılara Première Vision Paris fuarını ziyaret, 6 ay yabancı dil eğitimi ve endüstriyel tecrübe kazandırılması amacıyla İTHİB tarafından belirlenecek olan kurumlarda 1 aylık staj imkanı sağlanacak.





