14. Akbank Kısa Film Festivali’nde Geri Sayım



Sanata ve sanatçıya verdiği değer ile adından söz ettiren Akbank Sanat, 14. Kısa Film Festivaline başvuruların başlaması ile bir kez daha gündemde.



Sinema dünyasında özellikle de kısa filmlerin değer bilinci ile etkinliklerine devam eden Kısa Film Festivali, 19-29 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl 14. kez düzenlenecek olan festivalin en ilgi gören kısmı ise şüphesiz yarışması. Tam 52 ülkeden toplamda 1055 filmin katılacağı yarışma için son başvuru tarihi 30 Kasım 2017 olarak belirlendi.



Hem ulusal hem uluslararası kategorilerde düzenlenen yarışma sonucunda, festival jürisinin kararları doğrultusunda seçilen iyi filmler 5.000 $ ile ödüllendirilecek. Ayrıca bu filmler Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde, "Ödüllü Filmler Üniversitelerde" etkinliği kapsamında kampüslerde öğrenciler ile buluşacak…

