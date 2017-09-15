15. İstanbul Bienali’nin Başlığı Açıklandı

15. İstanbul Bienali küratörleri Elmgreen & Dragset tarafından belirlenen başlık, “iyi bir komşu” olarak açıklandı. Salon İKSV’de düzenlenen başlığın duyurulması için yapılan basın toplantısı, 8 yaştan 84’e kadar uzanan 40 kişinin “iyi bir komşu” hakkında sorular sorduğu bir performansla başladı. İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer’in yaptığı açılış konuşmasından sonra da 15. İstanbul Bienali’nin küratörleri olan sanatçı ikilisi Elmgreen & Dragset, bienalin başlığını ve kavramsal çerçevesini meraklılarıyla paylaştı.



Toplantıda konuşan Michael Elmgreen ve Ingar Dragset, “İyi bir komşu, ev kavramını farklı açılardan ele alacak. Gündelik deneyimler yoluyla davranış rutinlerinin ve değerlerin oluştuğu bir alan olarak tanımlanan ev, aynı zamanda bir aidiyet, bir “kök salmışlık” duygusunu ortaya çıkaran bir yer. Bu sergi, özel alanlarla ilişkilenen farklı yaşam tarzlarını ve içinde yaşayanlar olarak bizlerin evdeki alanları en iyi şekilde kullanma ve kişiselleştirme biçimlerimizi araştıracak. Böylece evin nasıl da farklı kimliklere dair ipuçları barındırabileceğini ve tarih boyunca kendini ifade etmenin bir aracı olarak nasıl işlev gördüğünü inceleyecek.” dedi.



Gerçekleştirilen basın toplantısı boyunca ekranda, sanatçı Ali Taptık’ın İstanbul'da ürettiği farklı serilerinden, Elmgreen ve Dragset'in “iyi bir komşu” çerçevesiyle ilişkili bulunan fotoğrafları yer aldı. Ayrıca bu yılki bienalin grafik tasarımcısı Rupert Smyth'in, birçok sanatçıyla beraber hazırladığı açık hava tanıtım kampanyasının görselleri de yine ilk defa basın toplantısında gösterildi. İngiltere’den Brezilya’ya, Almanya’dan ABD’ye kadar birçok farklı yerdeki kültür kurumlarının iş birliğiyle gerçekleştirilecek bu uluslararası kampanya, ev ve mahalle kavramlarının tüm dünyada nasıl bir değişime uğradığını gözler önüne serecek.



15. İstanbul Bienali’nin basın ön izlemesi 13-15 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilirken; 15. İstanbul Bienali, 16 Eylül-12 Kasım 2017 tarihleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Farklı farklı mekânlara yayılacak bienalde, sergilerin yanı sıra performanslar, film programı ve konuşmalar da düzenlenecek.







