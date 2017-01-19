150 TL Altındaki En İyi Makyaj Malzemeleri
Işıltılı ya da doğal bir makyaj ile dikkat çekmeyi hepimiz isteriz. Dünyaca ünlü ve hepimizin bildiği kozmetik markaları ve bazı ipuçları ile istediğimiz makyajı yapmak imkânsız değil.
Sizler için bu önemli markaların 150 TL altındaki, birbirinden iddialı ürünlerini derlerdik...
Mac
Mac Extra Dimension Skinfinish My Mimi, prizmatik yansıtıcı özelliği ile yüzünüzün hatlarını belirginleştirmek ve aydınlatmak için mükemmel bir ürün.
Maybelline
Yüksek pigment seviyesi ve aydınlık etki veren özel renkleri sayesinde göz makyajına etkileyici bir görünüm kazandıran Maybelline New York Master Drama Nudes eyeliner, yumuşak yapısı ile de kolay bir şekilde uygulanıyor.
Oriflame’in 2 renk tonuyla doğal kaş görünümü veren, vaks ile kaş şeklini sabitleyen seti ile daha kalıcı dolgun ve doğal bir kaşlara sahip olabilirsiniz.
Rimmel
Magnif'Eyes Göz Farı Paleti, göz makyajınız için ihtiyacınız olan her şeyi kullanışlı tek bir kitte buluşturuyor. Her an her yerde hızlı makyaj yapabilmenize yardımcı olacak ayna ve yumuşak, çift uçlu bir fırçanın da bulunduğu bu kit 8 farklı renkteki far çeşitleri, göz makyajınızda sayısız kombinasyonlar yapmanıza yardımcı olacak.
Sizler için bu önemli markaların 150 TL altındaki, birbirinden iddialı ürünlerini derlerdik...
Kiko
Türkiye’de satışlarına 2016 yılında başlayan Kiko likit mat rujlar, bu yıl da oldukça popüler. Renk çeşitliliği ve yapısı ile çok sevilen rujları hem günlük hem de gece makyajınızla kullanabilirsiniz.
Mac
Mac Extra Dimension Skinfinish My Mimi, prizmatik yansıtıcı özelliği ile yüzünüzün hatlarını belirginleştirmek ve aydınlatmak için mükemmel bir ürün.
Maybelline
Yüksek pigment seviyesi ve aydınlık etki veren özel renkleri sayesinde göz makyajına etkileyici bir görünüm kazandıran Maybelline New York Master Drama Nudes eyeliner, yumuşak yapısı ile de kolay bir şekilde uygulanıyor.
Oriflame
Oriflame’in 2 renk tonuyla doğal kaş görünümü veren, vaks ile kaş şeklini sabitleyen seti ile daha kalıcı dolgun ve doğal bir kaşlara sahip olabilirsiniz.
Rimmel
Magnif'Eyes Göz Farı Paleti, göz makyajınız için ihtiyacınız olan her şeyi kullanışlı tek bir kitte buluşturuyor. Her an her yerde hızlı makyaj yapabilmenize yardımcı olacak ayna ve yumuşak, çift uçlu bir fırçanın da bulunduğu bu kit 8 farklı renkteki far çeşitleri, göz makyajınızda sayısız kombinasyonlar yapmanıza yardımcı olacak.
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