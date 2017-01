150 TL Altındaki En İyi Makyaj Malzemeleri

Sizler için bu önemli markaların 150 TL altındaki, birbirinden iddialı ürünlerini derlerdik...



Kiko



Türkiye’de satışlarına 2016 yılında başlayan Kiko likit mat rujlar, bu yıl da oldukça popüler. Renk çeşitliliği ve yapısı ile çok sevilen rujları hem günlük hem de gece makyajınızla kullanabilirsiniz.



Mac Extra Dimension Skinfinish My Mimi, prizmatik yansıtıcı özelliği ile yüzünüzün hatlarını belirginleştirmek ve aydınlatmak için mükemmel bir ürün.Yüksek pigment seviyesi ve aydınlık etki veren özel renkleri sayesinde göz makyajına etkileyici bir görünüm kazandıran Maybelline New York Master Drama Nudes eyeliner, yumuşak yapısı ile de kolay bir şekilde uygulanıyor.Oriflame’in 2 renk tonuyla doğal kaş görünümü veren, vaks ile kaş şeklini sabitleyen seti ile daha kalıcı dolgun ve doğal bir kaşlara sahip olabilirsiniz.Magnif'Eyes Göz Farı Paleti, göz makyajınız için ihtiyacınız olan her şeyi kullanışlı tek bir kitte buluşturuyor. Her an her yerde hızlı makyaj yapabilmenize yardımcı olacak ayna ve yumuşak, çift uçlu bir fırçanın da bulunduğu bu kit 8 farklı renkteki far çeşitleri, göz makyajınızda sayısız kombinasyonlar yapmanıza yardımcı olacak.