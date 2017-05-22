2. Frezya Moda Alışveriş Festivali Heyecanı Başlıyor

19-21 Mayıs 2017 tarihlerinde ikincisi düzenlenecek olan Moda Frezya, Sirkeci Garı'nda muhteşem bir atmosferde gerçekleşecek. Moda Frezya kendi alanında en iyi markaları bir araya getiriyor. Festivalde; hazır giyim markaları, tekstil ürünleri, ayakkabı markaları, ilgiyle takip edilen modacıların son tasarımları, her renk ve çeşitten aksesuarlar son alıcısı ile buluşuyor. Bu özel organizasyonda hem stoklarınızı eritebilir hem de yeni sezon ürünlerinizi son alıcının beğenisine sunabilirsiniz.



Alışveriş Tutkunlarına Özel Sürprizler



Moda Frezya yönetiminden yapılan açıklamada, ''Frezya olarak tasarlanan organizasyon ekonomimizin lokomotiflerinden moda, hazır giyim ve tekstil sektörüne yeni bir soluk getirmek amacıyla hayata geçirilmiştir. Geleneksel hale getirilerek yılda 2 kere düzenlenecek olan Moda Frezya alışveriş festivali ile; firmalarımıza uzun yıllar güvenebileceği bir platform oluşturmak niyetindeyiz.'' denildi.



Festivalimizde Bulunacak Konuklarımız



Hija.be / Moderatör

Fulden Uras / Söyleşi

İkbal Gürpınar / Söyleşi ve imza günü

Şükran Kaymak / Söyleşi ve İmza Günü

Emre Mutlu / Söyleşi

İbrahim Taş / Konser

Fatma Aydeniz / Katılımcı Firma Tanıtımları

Fatma Civelek / Eğlence Şov