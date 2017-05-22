2. Frezya Moda Alışveriş Festivali Heyecanı Başlıyor
19-21 Mayıs 2017 tarihlerinde ikincisi düzenlenecek olan Moda Frezya, Sirkeci Garı'nda muhteşem bir atmosferde gerçekleşecek. Moda Frezya kendi alanında en iyi markaları bir araya getiriyor. Festivalde; hazır giyim markaları, tekstil ürünleri, ayakkabı markaları, ilgiyle takip edilen modacıların son tasarımları, her renk ve çeşitten aksesuarlar son alıcısı ile buluşuyor. Bu özel organizasyonda hem stoklarınızı eritebilir hem de yeni sezon ürünlerinizi son alıcının beğenisine sunabilirsiniz.
Alışveriş Tutkunlarına Özel Sürprizler
Moda Frezya yönetiminden yapılan açıklamada, ''Frezya olarak tasarlanan organizasyon ekonomimizin lokomotiflerinden moda, hazır giyim ve tekstil sektörüne yeni bir soluk getirmek amacıyla hayata geçirilmiştir. Geleneksel hale getirilerek yılda 2 kere düzenlenecek olan Moda Frezya alışveriş festivali ile; firmalarımıza uzun yıllar güvenebileceği bir platform oluşturmak niyetindeyiz.'' denildi.
Festivalimizde Bulunacak Konuklarımız
Hija.be / Moderatör
Fulden Uras / Söyleşi
İkbal Gürpınar / Söyleşi ve imza günü
Şükran Kaymak / Söyleşi ve İmza Günü
Emre Mutlu / Söyleşi
İbrahim Taş / Konser
Fatma Aydeniz / Katılımcı Firma Tanıtımları
Fatma Civelek / Eğlence Şov
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