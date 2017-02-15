200 TL’ye Ne Alalım?

Amway’in kozmetik ve cilt bakım markası Artistry’nin makyaj fırçaları yenilendi. Yüzün tüm kıvrımları dikkate alınarak tasarlanan ve özel malzemelerden üretilen yeni fırça setiyle profesyonel dokunuşları yüzünüzde belirgin biçimde hissetmeniz mümkün.



Amway Artistry Makyaj Fırça Seti 197,85 TL

Kirpikleri belirginleştiren ve %49’a varan bir uzama sağlayan maskara, makyajda uzun kirpiklere ve belirgin gözlerle bakışları güçlendirdiği için kadınları da mutlu ediyor.

Oriflame, Giordani Gold Incredible Length Maskara

Kryolan Lipstick Matt, oldukça mat ve kadifemsi görünüşü ile rahatlıkla uygulanan bir yapıya sahip. Kolayca sürülebilen yüksek pigmentasyonlu yapısıyla dudaklarda uzun süre kalıcı etki gösteren ve içeriğindeki E vitamini ile cildin yeniden yapılanmasını harekete geçiren ruj, mat görünümüyle çok iddialı.

Kryolan Lipstick Matt 87 TL



Rimmel #Insta Fix & Go Makyaj Sabitleyici Sprey’i isterseniz makyaj altı baz olarak, isterseniz makyajınızı 8 saate kadar sabitlemek için makyaj üstü olarak da kullanılabilirsiniz. Ürün, sadece makyajın dayanıklılığını uzatmakla kalmıyor, aynı zamanda daha iyi görünmesine de yardımcı oluyor.

Rimmel #Insta Fix & Go Makyaj Sabitleyici 25,99 TL

Üç farklı renk yelpazesi ile sunulan Smart Eyeshadow Palette’in 01 numaralı serisi sofistike, kırmızı bazlı klasik tonlardan; 02 serisi doğal veya "makyajsız" görünüm için doğal tonlardan ve 03 numaralı serisi ise orijinal, son moda bir görünüm için göz kamaştırıcı tonlardan oluşuyor.

Kiko Smart Eyeshadow Palette 49,90 TL

Shiseido Synchro Skin Lasting Liquid Foundation ufak bir dokunuşla etkisini gösteriyor. Günlük kullanımda fark yaratan ürün, gün boyu parlamayı ve yağlı görüntüyü tamamen ortadan kaldırıyor.

Shiseido, Synchro Skin Lasting Liquid Foundation 179 TL

Bioderma Sensibio H2O, misel solüsyon eşsiz temizleme ve makyaj çıkarma gücü ile suya dayanıklı makyaj dahil tüm makyajı, kiri ve yağı cilde zarar vermeden temizliyor ve cildi derinlemesine arındırıyor.

Bioderma Sensibio H2o 79,50 TL

Loreal Infaillible Eye Paint Jel Far, ultra yoğun ve ultra kalıcı 9 farklı renk seçeneğiyle göz makyajını renkleniyor. Pudra kadar ince, krem kadar yumuşak yapısıyla ekstra konfor sağlayan Eye Paint; suya dayanıklı formülüyle her koşulda yanınızda.

Infaillible Eye Paint Jel Far 36,99TL

Maybelline New York Instant Age Rewind Kapatıcı, içeriğindeki kafein özü ile göz çevresindeki şişkinliği azaltıyor, göz çevresine esneklik veriyor. Göz çevresine aydınlık veren inciler; koyu halka görünümünü önlüyor, göz çevresini aydınlatıyor. İpeksi pudralar; ince çizgi görünümünü engelliyor, kapatıcılık sağlıyor.

Maybelline New York Instant Age Rewind Kapatici: 29,99TL



