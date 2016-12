2016’nın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri

Kimi insan doğal güzelliklerinin farkına varmak için şehir şehir gezerken kimileri de hiç bilmediği bir şehrin sokaklarında kaybolmayı, dolaşarak yolunu bulmayı seviyor. Ve her sene milyonlarca insan bir sırt çantası ya da lüks bavullarıyla adını bildiklerimizin yanında hiç duymadığımız noktalara seyahat ediyor.



Master Card, geçtiğimiz haftalarda Küresel Hedef Şehirler İndeksi (GDCI) aracılığı ile Dünya üzerinde en çok ziyaret edilen 132 şehri değerlendirdi. Ve Pasifik’ten Orta Doğu’ya, Afrika’dan Amerika’ya kadar 2016’nın en çok uluslararası ziyaretçi alan ülkelerini açıkladı…‘’Uyumayan Şehir’’ olarak bilinen New York, dünyanın önde gelen medya, sanat, ticaret ve moda gibi birçok alanın merkezi konumunda. Ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken şehirlerin de başında bulunan New York; parkları, sergileri, caddeleri, alışveriş imkânları, birbirinden farklı restoran ve kafeleriyle dopdolu bir seyahat vadediyor.İspanya’nın Madrid’ten sonraki en büyük şehri ve özerk bölge Katalonya’nın başkenti Barselona; Salvador Dali ve Gaudi gibi isimlerin bir zamanlar yaşadığı, geçmişi ve şimdiyi misafirlerine en iyi yaşatan muhteşem şehirlerden birisi…Petrolün bulunmasıyla zenginleşerek turizm, ticaret ve alışveriş kenti haline gelen Dubai; çoğu insana göre Orta Doğu’nun New York’u…İlk bakışta gökdelenleriyle dikkatleri çeken Singapur Cumhuriyeti, aslında az örneği bulunan şehir devletlerinden biri. Tropik iklimi sayesinde her mevsim gidilebilecek Singapur, her daim turist çekmesi ile biliniyor.Lamartine’nin ‘’Dünyaya son kez bakacaksın deseler, bu bakışı Çamlıca’dan atmak isterdim.’’ dediği İstanbul, listede 8. sırada. Şehrin buram buram tarih kokan sokakları, semtleri ve eşsiz mimarisinin yanında bir tarafta da hızla gelişen büyük bir metropol mevcut. Her zamanın favorisi İstanbul, gönlümüzün birincisi.Asya’nın en önemli merkezlerinden ve Tayland’ın başkenti olan Bangkok, özellikle mutfağıyla son yıllara damgasını vurdu. Altın sarayları, her köşesinde görmeniz muhtemel Budaları, yüzen pazarları ve filleri ile sizleri bekliyor...Tokyo, Japonya’nın başkenti ve bölgesinde yaşayan 35 milyonluk nüfusu ile sayılı büyük metropollerden. ‘’Yükselen Güneş Ülkesi’’nin bu etkileyici şehrinde, ibadethanelerden müzelere, Michelin yıldızlı restoranlara kadar sizi gittiğinize pişman etmeyecek birçok lokasyon bulabilirsiniz.Çek Cumhuriyeti’nin başkenti ve en büyük şehri Prag, bohem ve esrarengiz havasıyla ziyaretçilerini etkiliyor. Orta Avrupa’nın ‘’gotik kraliçesi’’ olarak adlandırılan Prag’ı, ziyaret edilecekler listenize eklemeyi unutmayın.Malezya’nın başkenti ve en popüler şehri Kuala Lumpur, Güneydoğu Asya’nın hızla gelişen metropollerinden biri. CNN’in gezi sitesi CNNGO tarafından dünyanın 4. en iyi alışveriş kenti seçilen Kuala Lumpur, Mayıs - Temmuz ayları arasında gezilmesi gereken şehirlerden biri.Çin’in en büyük şehri olan Şangay, şimdiyi ve geleceği bir arada veriyor. Işıklar ile kaplı bu şehir için Çinliler şöyle diyor: ‘’ 1000 yıl öncesini yaşamak istersen Chiyan’a, bugünü yaşamak istersen Pekin’e, geleceği yaşamak istersen de Şangay’a git.’’