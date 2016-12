2016’Nın En Favori ‘Nude’ Makyaj Ürünleri

2016 yılının öne çıkan makyaj trendlerinden birisi olan “nude makyajı” neredeyse hepimiz kolayca benimsedik ve severek kullandık. Nude makyajın oluşturduğu “doğal ve makyaj yokmuş gibi gözüken etki ” ile abartılı ve fazla makyajdan uzak durarak doğal olana dönüş yaptık.



Peki 2016 yılının en trend makyaj uygulaması olan nude makyaj trendine ait ürünler arasında hangi ürünler zirvede yer almış? Makyaj severlerin favori olarak gösterdiği nude makyaj ürünleri hangileri? İşte sizin için derlediğimiz ürün dosyalarından birisi: nude makyaj sevenlerin en çok tercih ettiği ürünler…



Nars Velvet Lip Glide – Stripped

Nude makyaj denildiğinde herkesin aklına gelen ilk marka, elbette Nars markası. Doğal renkleri ve yokmuş gibi bir etki yaratan makyaj ürünleri ile birçok ünlünün severek kullandığı Nars’ın, Velvet Lip Glide serisinde bulunan 14 numara ise mat bitişi ve kadifemsi bir pürüzsüzlük sunması ile nude tonlarda makyaj severlerin adeta favorisi haline gelmiş durumda! Stripped rengi, şeftali ve pembe tonlarında olup, doğal dudak renginize çok yakın mat bir bitiş sağlar.



MAC Face & Body Fondöten

Profesyonel makyaj markalarından birisi olan MAC, ‘yokmuş gibi gözüken makyaj’ trendinde de oldukça iddialı! Bu trendin olmazsa olmaz ürünleri listesinde de Mac markasının Face and Body fondötenini üst sıralarda görüyoruz. Yeterli kapatıcılığı ve simli görüntü yaratmadan, içten bir parlaklık veren su bazlı yapısıyla gönülleri fetheden MAC Face & Body Fondöten, sağlıklı bir cilt görüntüsü de sunuyor.



MAC Strobe Cream

Mac markasının nude makyaj konusunda iddialı olduğunu söylemiştik. İşte markanın nude makyaj trendine damgasını vurmuş bir diğer ürünü: Strobe Cream. Renksiz yapısıyla kendini BB kremlerden ayıran bu ürün, cildinizi daha canlı ve nemlendirilmiş bir his ile bırakıyor. Ürün ayrıca baz olarak da kullanabiliyor.



Sleek - A New Day Far Paleti

12 renkten oluşan bu far paleti kalıcı ve mineral tabanlı farları ile oldukça iddialı. Ürün, dünya çapında en çok satan Sleek ürünlerinden biri olmasının yanında nude tonlarındaki renkleriyle de doğal bir göz makyajı oluşturmada ilk tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.



Bobbi Brown – Nude Peach Allık

Allık arayışında olanların ilk tercihlerinden birisi olan Bobbi Brown markasının allıkları, içerisinde sim bulundurmaması ile gönülleri fethediyor. Markanın allıkları arasında bulunan Nude Peach Allık ise nude makyaj severlerin en sevdiği ürünler listesinde üst sıralarda yer alıyor. Ürün, yanaklarınıza şeftali tonlarında bir parlaklık katarak doğal güzelliğinizi ön plana çıkarma konusunda oldukça iddialı. Ayrıca farklı ten renklerine uygunluğu ile hem açık tenlilere hem de esmerlere uyum sağlıyor.