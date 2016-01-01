2016’nın En İyi Uygulamaları Belirlendi!
Apple, her sene belirlediği yılın en iyi uygulamalarını, geride bırakmaya hazırlandığımız 2016 yılı için de belirledi. Peki, sizin bu yıl en çok kullandığınız uygulamalar hangileri?
Fit365
Kilo vermek veya kilo almak, hedefiniz ne olursa olsun size yardımcı olabilecek bir uygulama. Hedeflere uygun özel beslenme planı, çeşitli öneriler, su tüketimi, egzersiz kayıtları ve daha fazlası bu uygulamada.
MSQRD
Senenin bir diğer iyi uygulaması ise MSQRD oldu. Yüzünüze tam oturan birbirinden farklı filtrelerle yüzünüze değişik efektler verebilir, fotoğrafınızı çekip arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz.
Hyper
Geçtiğimiz senenin en iyi uygulamaları arasında olan Hyper, bu sene de listede kendisine yer buldu. Komediden nefes kesici belgesellere kadar her şeyi bulabileceğiniz uygulama aynı zamanda National Geographic, The New Yorker, Vogue gibi markalardan gelen videoları da yayınlıyor.
Prisma
Modern sanat filtreleri, çarpıcı fotoğraf efektleri ve hızlı paylaşım yapma imkânı ile Prisma, yılın en iyi uygulaması seçildi. Uygulama ile ünlü sanatçıların stillerini kullanarak fotoğraflarınızı resimlere dönüştürebilir; dünyaca ünlü birçok süsleme ve desenleri fotoğraflarınıza taşıyabilirsiniz.
Penguen
Haftalık mizah dergisi Penguen tarafından çıkarılan uygulama, yeni çıkan sayılara ve kitaplara kolaylıkla sahip olmanızı ve kaçırdığınız eski sayılara rahatlıkla ulaşabilmenizi sağlıyor. Uygulama, özellikle karikatür okumak isteyenler için birebir.
Folioscope
Folioscope, parmaklarınızla harika animasyonlar çizip yapabileceğiniz bir uygulama. Ayrıca içerisinde kendini geliştirmek ve usta olmak isteyenlere özel yarışmalar da var.
Adobe Photoshop Sketch
Bu uygulama ile kalemler, markörler, silgiler, kalın akrilik, mürekkep fırçası, yumuşak pastel ve sulu boya fırçalarıyla çizim yaparak katmanlı dosyaları Adobe Photoshop CC veya Adobe Illustrator CC'ye gönderilebilecek resimler oluşturabilirsiniz.
Nabız
Nabız uygulaması 500’den fazla Türkçe haber kaynağı arasından seçim yapmanızı ve kendi haber akışınızı kişiselleştirip son gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyor. Sağlık, otomotiv, magazin, kadın, yemek, tatil vb. birçok konuda favori haber kaynaklarınızdan istediğinizi seçebilirsiniz.
Fit365
Kilo vermek veya kilo almak, hedefiniz ne olursa olsun size yardımcı olabilecek bir uygulama. Hedeflere uygun özel beslenme planı, çeşitli öneriler, su tüketimi, egzersiz kayıtları ve daha fazlası bu uygulamada.
MSQRD
Senenin bir diğer iyi uygulaması ise MSQRD oldu. Yüzünüze tam oturan birbirinden farklı filtrelerle yüzünüze değişik efektler verebilir, fotoğrafınızı çekip arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz.
Hyper
Geçtiğimiz senenin en iyi uygulamaları arasında olan Hyper, bu sene de listede kendisine yer buldu. Komediden nefes kesici belgesellere kadar her şeyi bulabileceğiniz uygulama aynı zamanda National Geographic, The New Yorker, Vogue gibi markalardan gelen videoları da yayınlıyor.
Prisma
Modern sanat filtreleri, çarpıcı fotoğraf efektleri ve hızlı paylaşım yapma imkânı ile Prisma, yılın en iyi uygulaması seçildi. Uygulama ile ünlü sanatçıların stillerini kullanarak fotoğraflarınızı resimlere dönüştürebilir; dünyaca ünlü birçok süsleme ve desenleri fotoğraflarınıza taşıyabilirsiniz.
Penguen
Haftalık mizah dergisi Penguen tarafından çıkarılan uygulama, yeni çıkan sayılara ve kitaplara kolaylıkla sahip olmanızı ve kaçırdığınız eski sayılara rahatlıkla ulaşabilmenizi sağlıyor. Uygulama, özellikle karikatür okumak isteyenler için birebir.
Folioscope
Folioscope, parmaklarınızla harika animasyonlar çizip yapabileceğiniz bir uygulama. Ayrıca içerisinde kendini geliştirmek ve usta olmak isteyenlere özel yarışmalar da var.
Adobe Photoshop Sketch
Bu uygulama ile kalemler, markörler, silgiler, kalın akrilik, mürekkep fırçası, yumuşak pastel ve sulu boya fırçalarıyla çizim yaparak katmanlı dosyaları Adobe Photoshop CC veya Adobe Illustrator CC'ye gönderilebilecek resimler oluşturabilirsiniz.