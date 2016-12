2016’nın En İyi Uygulamaları Belirlendi!

Nabız



Nabız uygulaması 500’den fazla Türkçe haber kaynağı arasından seçim yapmanızı ve kendi haber akışınızı kişiselleştirip son gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyor. Sağlık, otomotiv, magazin, kadın, yemek, tatil vb. birçok konuda favori haber kaynaklarınızdan istediğinizi seçebilirsiniz.



Kilo vermek veya kilo almak, hedefiniz ne olursa olsun size yardımcı olabilecek bir uygulama. Hedeflere uygun özel beslenme planı, çeşitli öneriler, su tüketimi, egzersiz kayıtları ve daha fazlası bu uygulamada.Senenin bir diğer iyi uygulaması ise MSQRD oldu. Yüzünüze tam oturan birbirinden farklı filtrelerle yüzünüze değişik efektler verebilir, fotoğrafınızı çekip arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz.Geçtiğimiz senenin en iyi uygulamaları arasında olan Hyper, bu sene de listede kendisine yer buldu. Komediden nefes kesici belgesellere kadar her şeyi bulabileceğiniz uygulama aynı zamanda National Geographic, The New Yorker, Vogue gibi markalardan gelen videoları da yayınlıyor.Modern sanat filtreleri, çarpıcı fotoğraf efektleri ve hızlı paylaşım yapma imkânı ile Prisma, yılın en iyi uygulaması seçildi. Uygulama ile ünlü sanatçıların stillerini kullanarak fotoğraflarınızı resimlere dönüştürebilir; dünyaca ünlü birçok süsleme ve desenleri fotoğraflarınıza taşıyabilirsiniz.Haftalık mizah dergisi Penguen tarafından çıkarılan uygulama, yeni çıkan sayılara ve kitaplara kolaylıkla sahip olmanızı ve kaçırdığınız eski sayılara rahatlıkla ulaşabilmenizi sağlıyor. Uygulama, özellikle karikatür okumak isteyenler için birebir.Folioscope, parmaklarınızla harika animasyonlar çizip yapabileceğiniz bir uygulama. Ayrıca içerisinde kendini geliştirmek ve usta olmak isteyenlere özel yarışmalar da var.Bu uygulama ile kalemler, markörler, silgiler, kalın akrilik, mürekkep fırçası, yumuşak pastel ve sulu boya fırçalarıyla çizim yaparak katmanlı dosyaları Adobe Photoshop CC veya Adobe Illustrator CC'ye gönderilebilecek resimler oluşturabilirsiniz.