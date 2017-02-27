2017 Bahar Sezonunun En Trend Sneaker Modelleri
Bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte kıyafet dolaplarımızda hummalı bir hazırlık da başlamış durumda. Kalın kazaklar ve paltolar dolabın arka taraflarında ya da baza altlarındaki yerlerini alırken, çizmelerimize de veda etmenin vakti geldi.
Peki, bahar geldiğinde kurtarıcımız olan ve her kombinin altına rahatlıkla tercih edilebildiğimiz ayakkabı modellerinin başında gelen sneakerlar yeni sezonda hangi modelleri ile karşımıza çıkacak?
Ponponlar
Bu sezon eğlenceli tasarımlar yine çok moda! Sneaker ayakkabı modelleri arasında hem eğlenceli ve hem de süslü tarzı ile dikkatleri üzerine çeken ponponlu sneaker modelleri, yeni sezonun en iddialı tasarımlarından.
Nakış Detayları
2017’nin en popüler sneaker modelleri listesinde yer vermeden geçemeyeceğimiz bir model: nakışlı sneaker modelleri. Nakış modasının bu sezon adeta patlama etkisi yaratması ile birlikte ayakkabılarda da trend olan bu desen, sokak modasında çokça karşımıza çıkacak gibi.
Fiyonklar
İşte sezonun en trend ayakkabılarından birisi: fiyonklu sneaker modelleri. Hem farklı hem de oldukça sevimli duran bu ayakkabılar, sokak modasının yeni favorilerinden birisi, bizden söylemesi.
Saten
Saten kumaşın dâhil olduğu tüm tasarımlar, bu sezon oldukça moda! Satenin şık duruşu spor ayakkabılar ile birleşince ortaya hem şık hem de rahat bir tarz çıkmaması için hiçbir sebep olamaz.
Peki, bahar geldiğinde kurtarıcımız olan ve her kombinin altına rahatlıkla tercih edilebildiğimiz ayakkabı modellerinin başında gelen sneakerlar yeni sezonda hangi modelleri ile karşımıza çıkacak?
İşte hem şık hem de oldukça tarz duran 2017 baharının en popüler sneaker modelleri…
Metalik
Geçtiğimiz sezonun yıldızı metalik renkli ayakkabılar, bu sezonda da popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyecek. Metalik renkte sneaker modelleri, yeni sezonda sizi hem daha şık hem de daha iddialı hale getirecek.
Ponponlar
Bu sezon eğlenceli tasarımlar yine çok moda! Sneaker ayakkabı modelleri arasında hem eğlenceli ve hem de süslü tarzı ile dikkatleri üzerine çeken ponponlu sneaker modelleri, yeni sezonun en iddialı tasarımlarından.
Nakış Detayları
2017’nin en popüler sneaker modelleri listesinde yer vermeden geçemeyeceğimiz bir model: nakışlı sneaker modelleri. Nakış modasının bu sezon adeta patlama etkisi yaratması ile birlikte ayakkabılarda da trend olan bu desen, sokak modasında çokça karşımıza çıkacak gibi.
Fiyonklar
İşte sezonun en trend ayakkabılarından birisi: fiyonklu sneaker modelleri. Hem farklı hem de oldukça sevimli duran bu ayakkabılar, sokak modasının yeni favorilerinden birisi, bizden söylemesi.
Saten
Saten kumaşın dâhil olduğu tüm tasarımlar, bu sezon oldukça moda! Satenin şık duruşu spor ayakkabılar ile birleşince ortaya hem şık hem de rahat bir tarz çıkmaması için hiçbir sebep olamaz.
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