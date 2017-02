2017 İlkbahar - Yaz Modasının Rüzgarı BOYNER’DE Esiyor

Boyner, bahar aylarına hareket ve neşe katacak renkli koleksiyonları, günün her anına eşlik edecek kombinleri ve özlediğimiz bahar aylarının hafifliğini yansıtan tasarımları moda severlerle buluşturuyor.



Ürün ve marka zenginliğiyle her mevsimde keyifli alışveriş deneyimi sunan Boyner; Love Moschino, Calvin Klein, Beymen, US Polo, Mavi, Koton, Loft, Twist, Network, T-Box, İpekyol, Beymen Business, Vero Moda, Jack&Jones, Pierre Cardin, İnci, Bambi, Tommy Hilfiger, Greyder, Lacoste, Divarese, Beymen Studio, Nike, Adidas, Skechers, Reebok, Puma, Converse, Hummel, Camper, Superga, Vakko, Clarks, New Balance, Cotton Bar, Birkenstock, Nine West, Swarovski gibi yüzlerce markanın yeni sezon koleksiyonlarını her zevke ve bütçeye uygun seçeneklerle, 37 şehirdeki 96 mağazasında ve boyner.com.tr’de müşterileriyle buluşturuyor.

Boyner tasarım ekibi tarafından hazırlanan modern, şık ve zamansız tasarımlarıyla kendi ofis stilini yaratmak isteyenlere sonsuz seçenek sunan, sezonun trendlerini ölçülü ve abartısız bir şekilde yansıtan parçalarıylayeni sezonun da vazgeçilmezleri arasında. Fabrika, ilkbahar-yaz sezonunda ilk kez görücüye çıkan ayakkabı-çanta koleksiyonuyla da kombinleri şık parçalarla tamamlayacak. Modayı takından takip etmeyi ve farklı giyinmeyi sevenleri isemarkalarının sınırlı sayıda ve özenle seçilmiş parçaları mutlu ediyor., hayatın içinde, sosyal ve güncel kadınlara soft renklerde elbise ve takım elbiseler, kombinlerin kurtarıcısı bluz ve gömlekler, farklı kesim ve modellerde etek ve pantolonlar sunuyor. Sezonun olmazsa olmazı trençkotlar birçok markanın koleksiyonunda çoktan yerini alarak her kadının hayatınıkolaylaştırıyor.Bol çiçekli elbise ve etekleri, baskılı sweat shirt ve tshirtleri ile, uygun fiyatlarıyla birbirinden renkli ve rahat parçalar sunanözellikle öne çıkan yazlık elbise ve bluzları ile ilkbahar yaz sezonunda güncel modayı arayanlara binlerce seçenek sunuyor..Kadınlar bu sezonda da tek düzeliği Missguided ile terkedecekler. Farklı görünmeyi sevenlerekoleksiyonunda yer alan iddialı elbiseler, özel kesim tişörtler, tasarım sweatshirt ve eşofmanlar iyi gelecek. Kyle Jenner, Kardashian’lar, Kendall Jenner, Rihanna gibi ünlülerin stillerinden ilham alan Missguided koleksiyonu, uygun fiyatlarıyla da alışveriş severlerin başını döndürecek.Tasarımcısı Jeremy Scott ile özdeşleşmiş ikonik Love Moschino çantaları, 2017 İlkbahar-Yaz koleksiyonu Boyner mağazalarında ilk kez yerini aldı.Renk ve model çeşitliliği; çok yönlülüğü ve eğlenceli tasarımlarıyla Love Moschino herkese hitap ediyor. Dünyada milyonlarca kadın için cazibe unsuru olan Love Moschino koleksiyonu; clutch’ları, sırt çantaları, shopper bag modelleri ile göz kamaştırıyor. Birçok farklı tarzda kombini tamamlayabilen genç, eğlenceli ve renkli tasarımları, kalp desenleri ve romantik havası ile Love Moschino, çantaya duyduğunuz aşkı alevlendirecek.Mevsim geçişinde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz trençkot, ceketler ve trikolar, birçok farklı modelde ve her tarza uygun çanta ve ayakkabı modelleri, kendinizi özel hissettirecek göz alıcı aksesuarlar, spora başlamanızı motive edecek dünyaca ünlü aktif spor markalarının geniş koleksiyonları ve çok daha fazlası Boyner’de alışverişi keyfe dönüştürüyor.