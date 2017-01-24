2017 İlkbahar-Yaz Couture Moda Haftasında; Güzellik

Dünyaca ünlü markaların koleksiyonlarının etkileyici şovlar eşliğinde sunuluğu haftada; koleksiyonlardaki kıyafetler ve sinyali verilen trendler gün yüzüne çıktı. Dikkatleri çeken bir diğer konu ise defile ve şovlarda yer alan mankenlerin güzellik ipuçları…



Chanel

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden Lily-Rose Depp’in başrolünde olduğu Chanel şovu, moda haftasına yine damgasını vurdu. Dâhiyane fikirleriyle ünlü Karl Lagerfeld’in bu seneki düşüncesi ise güçlü bir Chanel kadını idi. Feminen, elegan ve fütüristik tasarlanan koleksiyona eşlik eden makyajda ise, cilt olabildiğince doğal bir görünüme sahipken, göz çevresinde ise simle yapılan ufak dokunuşlar dikkatleri çekti.

Hem renkli hem doğal bu güzelliğe saçlarda da, sıra dışı ama zarif topuzlar eşlik etti.



Dior’un masalsı şovunda modeller, masalın içinden fırlayıp defilede yürümüş izlenimi verdi. Saçlardaki dalgalara, romantik ve sürreal saç aksesuarlarının eşlik ettiği defilede; ışıldayan, aydınlık ciltlere parlayan pembe dudaklar eşlik etti. Podyumda yürüyen mankenlerin yüzüne dağıtılmış yıldız tozu ise dikkatleri çeken diğer noktalardan...John Galliano, her zaman yaptığı güzellik oyunlarına bir yenisini daha ekledi. Maison Margiela defilesi, moda haftasındaki tuhaflıklarıyla dikkat çeken görünümü ile akıllarda kaldı.Pat McGrath, Victor&Rolf için bu kez de kanatlardan esinleniyor. Metalik ve altın gözlerle dikkatleri çeken şova, ipeksi yumuşak dalgalar eşlik etti.