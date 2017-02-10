2017 İlkbahar-Yaz Gözlük Trendleri
Birbiri ardına gelen trend haberlerinden 2017’nin oldukça hareketli geçeceği anlaşılıyor.
Her kategoriden trendler belirlenirken, gözlüklerde de durum netleşmeye başladı. Kışın gitmeye, baharın gelmeye hazırlandığı bugünlerde sizler için 2017’nin gözlük trendlerini inceledik…
Geleceğe Dönüş
Her yerde olduğu gibi gözlüklerde de geleceğe bir yönelim var. Kullanması biraz cesaret isteyen bu gözlükleri, buna uygun stillerde tamamlayıcı parça olarak kullanmanız iyi olacaktır.
Çift Telli Güneş Gözlükleri
Bu tarz güneş gözlükleri, bütün havanızı değiştirebilecek nitelikte. Cool tarzların en yeni yardımcısı.
Aksesuarlı Gözlükler
Özellikle Dolce&Gabbana ile meşhur olan çiçekli gözlüklerle bu trendin yükselişi başladı. Çeşitli aksesuarlarla detaylandırılmış bu gözlükleri sakin kombinlerle kullanmanızı tavsiye ederiz.
Yuvarlak Çerçeveli Gözlükler
Geçtiğimiz son birkaç yılın en popüler gözlükleri, şüphesiz yuvarlak çerçeveliler oldu. Her tarz ve stile uyum sağlayan bu gözlükler, olmazsa olmazlarımız arasında.
Renkli Gözlükler
Bu sezonun en belirgin gözlük trendlerinden biri de renkli camlı gözlükler. Kırmızı, yeşil, mavi ve daha birçok renkteki gözlüklere şimdiden alışmaya başlayın!
Geometrik Gözlükler
Küçük veya büyük boyutlarda farklı geotmetrik şekillerdeki gözlükler, 2017’ye damga vurmaya hazırlanıyor. Bu tarz gözlüklerin aynı zamanda renkli camlı olanları da meşhur...
Her kategoriden trendler belirlenirken, gözlüklerde de durum netleşmeye başladı. Kışın gitmeye, baharın gelmeye hazırlandığı bugünlerde sizler için 2017’nin gözlük trendlerini inceledik…
Büyük Gözlükler
Bu sezon oldukça hareketli, detaylı gözlükler göreceğiz. Hiçbir detayı olmasa da gözlüğün büyük olanları da makbuldür. Fakat bu tarz gözlükleri yüzü küçük kişilerin kullanmaması daha iyi olacaktır.
Geleceğe Dönüş
Her yerde olduğu gibi gözlüklerde de geleceğe bir yönelim var. Kullanması biraz cesaret isteyen bu gözlükleri, buna uygun stillerde tamamlayıcı parça olarak kullanmanız iyi olacaktır.
Çift Telli Güneş Gözlükleri
Bu tarz güneş gözlükleri, bütün havanızı değiştirebilecek nitelikte. Cool tarzların en yeni yardımcısı.
Aksesuarlı Gözlükler
Özellikle Dolce&Gabbana ile meşhur olan çiçekli gözlüklerle bu trendin yükselişi başladı. Çeşitli aksesuarlarla detaylandırılmış bu gözlükleri sakin kombinlerle kullanmanızı tavsiye ederiz.
Yuvarlak Çerçeveli Gözlükler
Geçtiğimiz son birkaç yılın en popüler gözlükleri, şüphesiz yuvarlak çerçeveliler oldu. Her tarz ve stile uyum sağlayan bu gözlükler, olmazsa olmazlarımız arasında.
Renkli Gözlükler
Bu sezonun en belirgin gözlük trendlerinden biri de renkli camlı gözlükler. Kırmızı, yeşil, mavi ve daha birçok renkteki gözlüklere şimdiden alışmaya başlayın!
Geometrik Gözlükler
Küçük veya büyük boyutlarda farklı geotmetrik şekillerdeki gözlükler, 2017’ye damga vurmaya hazırlanıyor. Bu tarz gözlüklerin aynı zamanda renkli camlı olanları da meşhur...
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