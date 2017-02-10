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2017 İlkbahar-Yaz Gözlük Trendleri

2017 İlkbahar-Yaz Gözlük Trendleri

Birbiri ardına gelen trend haberlerinden 2017’nin oldukça hareketli geçeceği anlaşılıyor.

Her kategoriden trendler belirlenirken, gözlüklerde de durum netleşmeye başladı. Kışın gitmeye, baharın gelmeye hazırlandığı bugünlerde sizler için 2017’nin gözlük trendlerini inceledik…

Büyük Gözlükler

Bu sezon oldukça hareketli, detaylı gözlükler göreceğiz. Hiçbir detayı olmasa da gözlüğün büyük olanları da makbuldür. Fakat bu tarz gözlükleri yüzü küçük kişilerin kullanmaması daha iyi olacaktır.
 

2017 güneş gözlükleri

Geleceğe Dönüş

Her yerde olduğu gibi gözlüklerde de geleceğe bir yönelim var. Kullanması biraz cesaret isteyen bu gözlükleri, buna uygun stillerde tamamlayıcı parça olarak kullanmanız iyi olacaktır.
 
2017 güneş gözlükleri

Çift Telli Güneş Gözlükleri
 
Bu tarz güneş gözlükleri, bütün havanızı değiştirebilecek nitelikte. Cool tarzların en yeni yardımcısı.
 
2017 güneş gözlükleri

Aksesuarlı Gözlükler
 
Özellikle Dolce&Gabbana ile meşhur olan çiçekli gözlüklerle bu trendin yükselişi başladı. Çeşitli aksesuarlarla detaylandırılmış bu gözlükleri sakin kombinlerle kullanmanızı tavsiye ederiz.
 
aksesuarlı gözlükler

Yuvarlak Çerçeveli Gözlükler
 
Geçtiğimiz son birkaç yılın en popüler gözlükleri, şüphesiz yuvarlak çerçeveliler oldu. Her tarz ve stile uyum sağlayan bu gözlükler, olmazsa olmazlarımız arasında.
 
2017 gözlük trendleri

Renkli Gözlükler
 
Bu sezonun en belirgin gözlük trendlerinden biri de renkli camlı gözlükler. Kırmızı, yeşil, mavi ve daha birçok renkteki gözlüklere şimdiden alışmaya başlayın!
 
renkli gözlük 2017

Geometrik Gözlükler
 
Küçük veya büyük boyutlarda farklı geotmetrik şekillerdeki gözlükler, 2017’ye damga vurmaya hazırlanıyor. Bu tarz gözlüklerin aynı zamanda renkli camlı olanları da meşhur...
 
gözlük trendi

 


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