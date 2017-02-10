2017 İlkbahar-Yaz Gözlük Trendleri

Her kategoriden trendler belirlenirken, gözlüklerde de durum netleşmeye başladı. Kışın gitmeye, baharın gelmeye hazırlandığı bugünlerde sizler için 2017’nin gözlük trendlerini inceledik…



Büyük Gözlükler



Bu sezon oldukça hareketli, detaylı gözlükler göreceğiz. Hiçbir detayı olmasa da gözlüğün büyük olanları da makbuldür. Fakat bu tarz gözlükleri yüzü küçük kişilerin kullanmaması daha iyi olacaktır.



Her yerde olduğu gibi gözlüklerde de geleceğe bir yönelim var. Kullanması biraz cesaret isteyen bu gözlükleri, buna uygun stillerde tamamlayıcı parça olarak kullanmanız iyi olacaktır.Bu tarz güneş gözlükleri, bütün havanızı değiştirebilecek nitelikte. Cool tarzların en yeni yardımcısı.Özellikle Dolce&Gabbana ile meşhur olan çiçekli gözlüklerle bu trendin yükselişi başladı. Çeşitli aksesuarlarla detaylandırılmış bu gözlükleri sakin kombinlerle kullanmanızı tavsiye ederiz.Geçtiğimiz son birkaç yılın en popüler gözlükleri, şüphesiz yuvarlak çerçeveliler oldu. Her tarz ve stile uyum sağlayan bu gözlükler, olmazsa olmazlarımız arasında.Bu sezonun en belirgin gözlük trendlerinden biri de renkli camlı gözlükler. Kırmızı, yeşil, mavi ve daha birçok renkteki gözlüklere şimdiden alışmaya başlayın!Küçük veya büyük boyutlarda farklı geotmetrik şekillerdeki gözlükler, 2017’ye damga vurmaya hazırlanıyor. Bu tarz gözlüklerin aynı zamanda renkli camlı olanları da meşhur...