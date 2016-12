2017 Kış Aksesuar Trendleri

Her gün yeni bir trendin çıktığı şu günlerde, yeni sezonun kış aksesuarlarındaki trend parçaları da yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Konu kadınlar olduğunda birçok seçenek olduğunu düşünürsek, aksesuarlarda da her tarza uygun çeşitli trendler ve bunlara uygun parçalar bulmak mümkün…



Atkı – Şal



Atkı ve şallar, kışın soğuktan korunmanın ötesinde stillere şıklık katan önemli aksesuarların başında geliyor. Farklı farklı boyutlardaki bu parçalar çeşitli desen ve renkte de bulunabiliyor. Bu tarzdaki büyük şalların kaşkol gibi kullanılarak boyuna sarılması da omuzların iki yanından sarkıtılması da sezonun en dikkat çeken görünümlerinden.



Düz renklilerde nötr ve pastel tonların hakimiyetinin olduğu atkı ve şallarda; desenlilerde ise ekose, kareli, çiçekliler sıklıkla karşımıza çıkıyor. Her mağazada bulabileceğiniz bu parçalar, tabii ki sokak modası yıldızlarının da vazgeçilmezlerinden…



Her sezon dümdüz siyah eldivenler almaktan sıkıldıysanız, yeni sezondaki detaylarla süslü eldivenlerine bayılacaksınız. Kürk, süet, fermuar, deri ve dantel gibi birçok detayla hareketlendirilen eldivenlerden stilinize en uygun olanıyla kombininizi tamamlayabilirsiniz.Normal eldivenlerin yanı sıra son zamanlarda kısa, avuçta kalan eldivenlerin de popüler hale gelmeye başladığını söylemeden geçmeyelim…Her sezonun olmazsa olmazı kürk, bu kış da her yerde. Şapkalardan etollere, eldivenlerden çantalara kadar her parçaya dokunuşu olan kürkler; en sıradan kombinlere bile ayrı bir hava katıyor. Omzunuza ya da boynunuza attığınız bir kürk parçasıyla bile son derece havalı ve trend gözükebilirsiniz. Kürk etoller ve şallar, bu konudaki en büyük yardımcınız olacak. Çoğu markada imitasyon kürk ve kürk etollerini rahatlıkla bulmak artık mümkün. Özel gecelerde omuzları süsleyen kürk etoller, günlük yaşamda da boyunları atkı niyetine sarıp sarmalayacak.Kışın, elimizin gittiği ilk aksesuar şapka ve bereler olmalı. Koyu renklerin yanında rengârenk örgü berelerle soğuk havayı ısıtabilirsiniz. Bu berelerin sticker, ponpon ve broş detaylıları hem konforlu hem de trend.Fötr şapkalar ise her sezon olduğu gibi bu sezonun da trendleri arasında. Yüz hatlarınıza uygun bir fötr şapkayı, renkli ve hareketli fularla destekleyerek feminen bir stil oluşturabilirsiniz.Tarzınıza uygun renk ve modelde bulabildiğiniz yün saç bant modelleri ve kulaklıklar, hem şık bir görüntü sağlıyor hem de kışın sert soğuğundan koruyor. Bu bantları satın alabileceğiniz gibi kendiniz ya da bir yakınınıza da ördürebilirsiniz…