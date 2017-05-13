2017 MTV Ödülleri Sahiplerini Buldu
Son 25 senedir yalnızca film ödülleri olarak dağıtılan MTV Movie Awards, bu yıl ilk kez eklenen televizyon kategorisi ile sahiplerini buldu.
Dün gece gerçekleştirilen ödül töreninin sunuculuğunu, Workaholics'in yıldızı Adam Devine üstlendi. Los Angeles'taki Shrine Auditorium'da düzenlenen törene; sinema kategorisinde ‘Güzel ve Çirkin’, dizi kategorisinde ise ‘Stranger Things’ damgasını vurdu. Sinemanın en iyi oyuncusu Emma Watson olurken, dizi dalında en iyi oyuncu ise henüz 13 yaşındaki Millie Bobby Brown seçildi.
MTV 2017 Kazananları
Yılın filmi : “Güzel ve Çirkin”
En iyi sinema oyuncusu: Emma Watson – “Güzel ve Çirkin”
Yılın dizisi: “Stranger Things”
En iyi dizi oyuncusu: Millie Bobby Brown
En iyi kötü karakter: Jeffrey Dean Morgan – “The Walking Dead”
En iyi sunucu: Trevor Noah – “The Daily Show”
En iyi belgesel: "13th"
En iyi komedi performansı: Lil Rel Howery – “Get Out”
En iyi kahraman: Taraji P. Henson – “Hidden Figures”
En iyi yarışma: “RuPaul’s Drag Race”
En iyi ikili: Hugh Jackman and Dafne Keen – “Logan”
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