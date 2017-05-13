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2017 MTV Ödülleri Sahiplerini Buldu

2017 MTV Ödülleri Sahiplerini Buldu


Son 25 senedir yalnızca film ödülleri olarak dağıtılan MTV Movie Awards, bu yıl ilk kez eklenen televizyon kategorisi ile sahiplerini buldu.

Dün gece gerçekleştirilen ödül töreninin sunuculuğunu, Workaholics'in yıldızı Adam Devine üstlendi. Los Angeles'taki Shrine Auditorium'da düzenlenen törene; sinema kategorisinde ‘Güzel ve Çirkin’, dizi kategorisinde ise ‘Stranger Things’ damgasını vurdu. Sinemanın en iyi oyuncusu Emma Watson olurken, dizi dalında en iyi oyuncu ise henüz 13 yaşındaki Millie Bobby Brown seçildi.

 
MTV 2017 Kazananları

Yılın filmi : “Güzel ve Çirkin”
 

mtv 2017 ödül

En iyi sinema oyuncusu: Emma Watson – “Güzel ve Çirkin”
 
mtv 2017 ödül


Yılın dizisi: “Stranger Things”
 
mtv 2017 ödül

En iyi dizi oyuncusu: Millie Bobby Brown
 
mtv 2017 ödül

En iyi kötü karakter: Jeffrey Dean Morgan – “The Walking Dead”
 
mtv 2017 ödül

En iyi sunucu: Trevor Noah – “The Daily Show”
 
mtv 2017 ödül

En iyi belgesel: "13th"
 
mtv 2017 ödül

En iyi komedi performansı: Lil Rel Howery – “Get Out”

En iyi kahraman: Taraji P. Henson – “Hidden Figures”
 
mtv 2017 ödül

En iyi yarışma: “RuPaul’s Drag Race”

En iyi ikili: Hugh Jackman and Dafne Keen – “Logan”
 
mtv 2017 ödül

 


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