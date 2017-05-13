2017 MTV Ödülleri Sahiplerini Buldu

Son 25 senedir yalnızca film ödülleri olarak dağıtılan MTV Movie Awards, bu yıl ilk kez eklenen televizyon kategorisi ile sahiplerini buldu.



Dün gece gerçekleştirilen ödül töreninin sunuculuğunu, Workaholics'in yıldızı Adam Devine üstlendi. Los Angeles'taki Shrine Auditorium'da düzenlenen törene; sinema kategorisinde ‘Güzel ve Çirkin’, dizi kategorisinde ise ‘Stranger Things’ damgasını vurdu. Sinemanın en iyi oyuncusu Emma Watson olurken, dizi dalında en iyi oyuncu ise henüz 13 yaşındaki Millie Bobby Brown seçildi.





MTV 2017 Kazananları



Yılın filmi : “Güzel ve Çirkin”

