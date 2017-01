2017 Oscar Adayları Açıklandı!

49 yaşındaki oyuncu, komedyen Jimmel Kimmel'in sunuculuğunu yapacağı tören; Los Angeles'ta bulunan Dolby Theatre'da gerçekleşecek. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Golden Globes’te 6 dalda Altın Küre kazanan müzikal ve komedi filmi La La Land, aynı başarısını burada da göstererek 14 dalda Oscar'a aday oldu.

26 Şubat’ta sahiplerini bulacak Oscar töreninde yarışacaklar listesi ise, hepsi birbirinden iddialı isim ve yapımlarla dolu!

En İyi Film

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight



En İyi Kadın Oyuncu

Isabelle Huppert, Elle

Ruth Negga, Loving

Natalie Portman, Jackie

Emma Stone, La La Land

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester by the Sea



En İyi Erkek Oyuncu

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Fences



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell or High Water

Lucas Hedges, Manchester by the Sea

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Nocturnal Animals



En İyi Yönetmen

Denis Villeneuve, Arrival

Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Damien Chazelle, La La Land

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Barry Jenkins, Moonlight



En İyi Yabancı Dilde Film

Land of Mine

A Man Called Ove

The Salesman

Tanna

Toni Erdmann



En İyi Film Müziği

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers



En İyi Sinematografi

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Silence



En İyi Kostüm Tasarımı

Allied

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land



En İyi Senaryo

Hell or High Water

La La Land

The Lobster

Manchester by the Sea

20th Century Women



En İyi Animasyon Film

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia

En İyi Belgesel

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life, Animated

O.J.: Made in America

13th