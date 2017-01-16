2017 Oscar Adayları Açıklandı!
49 yaşındaki oyuncu, komedyen Jimmel Kimmel'in sunuculuğunu yapacağı tören; Los Angeles'ta bulunan Dolby Theatre'da gerçekleşecek. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Golden Globes’te 6 dalda Altın Küre kazanan müzikal ve komedi filmi La La Land, aynı başarısını burada da göstererek 14 dalda Oscar'a aday oldu.
26 Şubat’ta sahiplerini bulacak Oscar töreninde yarışacaklar listesi ise, hepsi birbirinden iddialı isim ve yapımlarla dolu!
En İyi Film
Arrival
Fences
Hacksaw Ridge
Hell or High Water
Hidden Figures
La La Land
Lion
Manchester by the Sea
Moonlight
En İyi Kadın Oyuncu
Isabelle Huppert, Elle
Ruth Negga, Loving
Natalie Portman, Jackie
Emma Stone, La La Land
Meryl Streep, Florence Foster Jenkins
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Viola Davis, Fences
Naomie Harris, Moonlight
Nicole Kidman, Lion
Octavia Spencer, Hidden Figures
Michelle Williams, Manchester by the Sea
En İyi Erkek Oyuncu
Casey Affleck, Manchester by the Sea
Andrew Garfield, Hacksaw Ridge
Ryan Gosling, La La Land
Viggo Mortensen, Captain Fantastic
Denzel Washington, Fences
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Mahershala Ali, Moonlight
Jeff Bridges, Hell or High Water
Lucas Hedges, Manchester by the Sea
Dev Patel, Lion
Michael Shannon, Nocturnal Animals
En İyi Yönetmen
Denis Villeneuve, Arrival
Mel Gibson, Hacksaw Ridge
Damien Chazelle, La La Land
Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea
Barry Jenkins, Moonlight
En İyi Yabancı Dilde Film
Land of Mine
A Man Called Ove
The Salesman
Tanna
Toni Erdmann
En İyi Film Müziği
Jackie
La La Land
Lion
Moonlight
Passengers
En İyi Sinematografi
Arrival
La La Land
Lion
Moonlight
Silence
En İyi Kostüm Tasarımı
Allied
Fantastic Beasts and Where to Find Them
Florence Foster Jenkins
Jackie
La La Land
En İyi Senaryo
Hell or High Water
La La Land
The Lobster
Manchester by the Sea
20th Century Women
En İyi Animasyon Film
Kubo and the Two Strings
Moana
My Life as a Zucchini
The Red Turtle
Zootopia
En İyi Belgesel
Fire at Sea
I Am Not Your Negro
Life, Animated
O.J.: Made in America
13th
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