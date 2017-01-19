2017 Trendi: Gün Batımı Rengi

Geçtiğimiz sezon fırtına gibi esen rose gold tonundaki saçlar, unutulmaya mahkûm! Çünkü 2017 sezonu ile birlikte makyaj uygulamalarında olduğu gibi saç renklerinde de daha yumuşak tonlara geçiş yapmak oldukça trend!



Peki, 2017 sezonunda rose-gold saç renginin tahtına oturacak olan yeni saç rengi nedir? İşte sezonun en iddialı ve trend saç rengi:Pastel gün batımı rengi nasıl bir renktir diye baktığımızda; yumuşak şeftali tonuna kaçan bir saç rengi gözümüzün önüne geliyor. 2017 sezonunda neredeyse her yerde göreceğimiz bu renk, “” olarak da isimlendiriliyor.Saçlarınız ister altın tonlarında olsun ister kahverenginin değişik tonlarından birisi… Pastel gün batımı rengi, tüm saç renkleri ile gayet uyumlu bir şekilde uygulanabilen bir ton olarak dikkat çekiyor.