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2017 Trendlerinden; Grafik Desen

2017 Trendlerinden; Grafik Desen

Desenler, renkler, çeşitli kumaşlar… Hepsi modanın en güzel yanları. Dönem dönem içlerinden ufak bir ayrıntı moda oluyor ve moda severlerin ellerinde harika görünümlere kavuşuyor.

İşte grafik desen de sezonlar boyu ara ara kendini gösterip oldukça eklektik ve şık kombinlere alan açan, kullanımı özen isteyen bir trend.

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Gözü yorabilen ve ilgiyi ilk bakışta üzerine çekebilen bu deseni yoğun kullanacaksanız, tamamlayıcı parçalarınızın daha sakin ve tek renk düz parçalar olmasında fayda var. Ancak daha cesaretliyseniz ve desenleri birleştirmedeki maharetinize güveniyorsanız, grafik desenli bir parçayı yine başka bir grafik desenli parça ile kullanabilirsiniz. Eşleştirme başarılı ise ortaya çıkan görünümünüz oldukça cool ve şık demektir.
 

muhafazakar moda grafik desen kullanımı
 
muhafazakar moda grafik desen
muhafazakar moda grafik desen

muhafazakar moda grafik desen

Grafik desen deyince akıllara genelde siyah ve beyaz ortaklığı geliyor. İkisi bir arada gösterdiği kontrastlık hem çarpıcı hem uyumlu bir görünüm sunuyor. Desendeki bu zıtlığın birleşimi, tasarımcılar tarafından yüzyıllardır en uyumlu kombinasyon olarak görülüyor.

muhafazakar moda grafik desen kullanımı
muhafazakar moda grafik desen
 
muhafazakar moda grafik desen
 
muhafazakar moda grafik desen
 
muhafazakar moda grafik desen

Dikkat etmeniz gereken konular ise elbetteki desenlerin büyüklüğü. Büyük ve çok fazla yoğunluklu desenler, sizi olduğunuzdan daha hacimli gösterebilir. Ayrıca siyah, beyaz, ekru ve gri renkler ile oluşturabileceğiniz grafik desen kombinleri, gözü daha az yorar. Ve desenli parçanın vücudunuzun ince kısımlarında kullanılması da işinizi kolaylaştırır. Böylece bölgesel kilo sorunları olanlar rahatsızlıklarını kamufule edebilir. Mesela geniş omuzlu kadınlar bu deseni alt bedenlerinde kullandıklarında proporsiyonları daha dengeli görünüme kavuşacaktır.

muhafazakar moda grafik desen

muhafazakar moda grafik desen

muhafazakar moda grafik desen kullanımı

Son olarak grafik desen kombinlerine özellikle kırmızının ve canlı renklerin oldukça yakıştığını söyleyebiliriz.

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