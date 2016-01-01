2017 Trendlerine Ön Bakış

2017 yılına damgasını vurmaya hazırlanan bazı trendler alarmlarını 2016 yılının sonunda vermeye başlasa da, bizden size ufak bir tavsiye: Bu yazımıza göz atmadan kıyafet alışverişine çıkmayın.



Çorap Botlar

Çorap çizmelerden sonra şimdi de çorap bot trendi oldukça popüler! Çorap botlar; yılın sonunda hayatımıza girdi ve 2017 yılı moda trendleri arasında kendisine sağlam bir yer hazırladı. Özellikle kadife olanlar, kış sezonunda birçok ünlü ismin şimdiden favori ayakkabısı olmuş durumda!



Kış sezonunun değişmez parçalarından birisi olan puf montlar, 2017 yılında da popülerliğinden hiçbir şey kaybetmiyor! Yeni sezonda puf montların sadece daha fazla detay kazandığını göreceğiz o kadar.2016 yılında jean modasında ben de varım diyen mom jeanler, 2017 yılında da tahtını kimseye kaptırmayacak gibi gözüküyor. Farklı desen ve farklı paça kesimleri mom jean trendinin yeni sezon yorumlamasında bol bol karşımıza çıkacak.Bomber modası geçti sananlar yanılıyorlar! Bomber ceket/montlar, bu sezonda da yerini kimseye bırakmıyor.