2017 Yaz Sezonunun En Popüler Güneş Kremleri
Sizi güneşin zararlı yüzüne karşı koruyacak ve farklı ihtiyaçlarınızı da karşılamaya yönelik en popüler güneş kremleri…
Daylong Extreme SPF 50+
Cosmed Sun Essential SPF 50
Oldukça hassas ciltler için geliştirilen bu güneş koruyucu güneşten kaynaklanan kaşınma ve yanma hissine karşı birebirdir.
Sebamed Çok Yönlü Koruyucu Güneş Kremi
Güneş koruyucular arasında farklı ihtiyaçlara da cevap vermesi ile bilinen ‘Sebamed Çok Yönlü Koruyucu Güneş Kremi’ hassas ciltlere birebirdir. Korumanın yanında yoğun bir şekilde nemlendirem krem, erken yaşlanma belirtilerini önlüyor.
La Roche-Posay Anthelios
Özellikle akneye eğilimli ciltler güneş koruma konusunda en çok sıkıntı yaşayan cilt türlerinden birisidir. La Roche-Posay Anthelios komedojenik olmayan yapısı sayesinde gözenekleri tıkamıyor.
Nuxe Yüksek Korumalı Yüz ve Vücut Spreyi
Eğer cilt tipiniz lekelenmeye eğilimli bir tipte ise Nuxe'un güneş koruyucu kremleri anti-oksidanlar sayesinde cildinizi lekelenmeden de koruyacaktır.
Bioderma Photoderm Max Aquafluid Pocket SPF 50+
Hem parfüm hem de paraben içermeyen su bazlı bir güneş koruyucu olan Bioderma Photoderm Max Aquafluid Pocket SPF 50+, karma ve yağlı ciltler başta olmak üzere tüm cilt tipleri için uygun bir kremdir.
Daylong Extreme SPF 50+
En popüler güneş koruyucularından birisi olan ‘Daylong Extreme SPF 50+’ hem suya hem de terlemeye karşı dayanıklıdır. İçerisinde yüksek oranda koruma faktörü bulundurduğu gibi E vitamini ve Aloe Vera ile cildin ihtiyaç duyduğu bakımı da sağlar.
Cosmed Sun Essential SPF 50
Oldukça hassas ciltler için geliştirilen bu güneş koruyucu güneşten kaynaklanan kaşınma ve yanma hissine karşı birebirdir.
Sebamed Çok Yönlü Koruyucu Güneş Kremi
Güneş koruyucular arasında farklı ihtiyaçlara da cevap vermesi ile bilinen ‘Sebamed Çok Yönlü Koruyucu Güneş Kremi’ hassas ciltlere birebirdir. Korumanın yanında yoğun bir şekilde nemlendirem krem, erken yaşlanma belirtilerini önlüyor.
La Roche-Posay Anthelios
Özellikle akneye eğilimli ciltler güneş koruma konusunda en çok sıkıntı yaşayan cilt türlerinden birisidir. La Roche-Posay Anthelios komedojenik olmayan yapısı sayesinde gözenekleri tıkamıyor.
Nuxe Yüksek Korumalı Yüz ve Vücut Spreyi
Eğer cilt tipiniz lekelenmeye eğilimli bir tipte ise Nuxe'un güneş koruyucu kremleri anti-oksidanlar sayesinde cildinizi lekelenmeden de koruyacaktır.
Bioderma Photoderm Max Aquafluid Pocket SPF 50+
Hem parfüm hem de paraben içermeyen su bazlı bir güneş koruyucu olan Bioderma Photoderm Max Aquafluid Pocket SPF 50+, karma ve yağlı ciltler başta olmak üzere tüm cilt tipleri için uygun bir kremdir.
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