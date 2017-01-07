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2017 Yaz Trendleri Belli Olmaya Başladı!

2017 Yaz Trendleri Belli Olmaya Başladı!

Bugün her ne kadar karlı bir havaya uyanmış olsak da hiçbir şey bizi yaz trendlerini takip etmekten alıkoyamaz...

İlkbahar-Yaz 2017 koleksiyonlarında dikkat çeken en önemli nokta, kullanılan sarı renk oldu. Victoria Beckham, Roksanda ve Fendi gibi ünlü marka ve isimlerin koleksiyonlarında da sıklıkla gördüğümüz sarı ve hardal rengi, önümüzdeki yaz sezonunda sokak modası ve mağazalarda etkisini göstereceğe benziyor. 
 
Etek ve büstiyer ikilisinden sonra, bu takım parçalar daha da sık görünür hale geldi. Önümüzdeki yaz sezonunda da sıra, pantolon ve üst takımlara geliyor! Céline, Jil Sander ve Rosetta Getty gibi markaların yeni koleksiyonlarında da gördüğümüz bu ikili, minimalist bir çizgide ve tüm mağazalarda yerini alacak.
 
Kolaylıkla bulabileceğiniz grafik desenli t-shirtler, bu yazın kurtarıcısı olacak. Çeşitli kombinlerde kullanılarak Chanel, Miu Miu, Carven ve daha birçok ünlü markaya da ilham olan bu grafik desenli t-shirtler ile nostaljiye hazırlanın!
 
Yaz sezonunda etkisini göreceğimiz trendlerden şimdilik sonuncusu da çizgiler olacak. Her sezonun favorisi çizgiler, bu yaz kıyafetlerin dışında çantalara da çeşitli renkler ile konacak…

2017 yaz trendleri

2017 yaz trendleri

2017 yaz trendleri
 
2017 yaz trendleri
 
2017 yaz trendleri

 


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