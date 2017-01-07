2017 Yaz Trendleri Belli Olmaya Başladı!

İlkbahar-Yaz 2017 koleksiyonlarında dikkat çeken en önemli nokta, kullanılan sarı renk oldu. Victoria Beckham, Roksanda ve Fendi gibi ünlü marka ve isimlerin koleksiyonlarında da sıklıkla gördüğümüz sarı ve hardal rengi, önümüzdeki yaz sezonunda sokak modası ve mağazalarda etkisini göstereceğe benziyor.



Etek ve büstiyer ikilisinden sonra, bu takım parçalar daha da sık görünür hale geldi. Önümüzdeki yaz sezonunda da sıra, pantolon ve üst takımlara geliyor! Céline, Jil Sander ve Rosetta Getty gibi markaların yeni koleksiyonlarında da gördüğümüz bu ikili, minimalist bir çizgide ve tüm mağazalarda yerini alacak.



Kolaylıkla bulabileceğiniz grafik desenli t-shirtler, bu yazın kurtarıcısı olacak. Çeşitli kombinlerde kullanılarak Chanel, Miu Miu, Carven ve daha birçok ünlü markaya da ilham olan bu grafik desenli t-shirtler ile nostaljiye hazırlanın!



Yaz sezonunda etkisini göreceğimiz trendlerden şimdilik sonuncusu da çizgiler olacak. Her sezonun favorisi çizgiler, bu yaz kıyafetlerin dışında çantalara da çeşitli renkler ile konacak…