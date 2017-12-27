2017 Yılı Deri Modasına Saf, Minimal Tasarım ve Maceracı Bir Ruh Hakim Olacak…

Saf, minimal, safari tarzda maceracı ruha sahip tasarımlar, geometrik desenler, toprağın taba, kahve ve altın tonları yükselişe geçerken, trençkotlar, triko, deri ve kumaşı birlikte kullanan geometrik desenli giysi ve aksesuarlar konbinlerin vazgeçilmezleri arasına girecek.

Alleather-IDF İstanbul Deri Fuarı, modaya yön veren trendlerin açıklandığı ortak buluşma platform olacak. Moda, tasarım ve stil dünyasına online bilgi, araştırma ve trend analizi sağlayan dünyanın önde gelen global bilgi servislerinden biri olan ve merkezi Londra’da bulunan WGSN, Alleather-IDF evsahipliğinde 02 Şubat tarihinde en son trendleri anlatacağı bir seminer düzenleyecek.

Yeni Tasarım Trençkotlar Kadınların Gözdesi Olacak….

Deride 2017 yılı modasını,’Saf, minimal ve safari tarzın hakim maceracı bir ruha sahip’ olarak özetleyen Deri Giysi Tasarımcısı Feyza Aktulga, sezon kıyafetlerinde doğal renk yüzeylerinin ve otantik görünüm sağlayan deri detayların moda olduğuna dikkat çekiyor. Deri giyim ve deri aksesuarın tercihlerinin kadınlara saf ve minimal bir güzellik sunarak doğal bir görünüm kazandırdığını belirten Aktulga’ya göre; kadınlar bu yıl, toprağın tonları olan taba, kahve ve altın renklerde yeni tasarım trençkotlara bürünecekler.



Geometrik Desenler ve Detaylar Dikkat Çekecek…

Safari tarzın hakim olacağı yeni sezonda hem çağdaş hem de doğal yaşamı harmanlayan maceracı ruha sahip olacak kadınlar, kendi kimliğine sahip, daha şık ve çekici bir görünümle dikkatleri üzerine toplamayı başaracaklar. Tasarımcıların hayal güçlerini sonuna kadar kullandıkları geometrik desenler ve detaylar da yeni sezonda hem deri giysilerde hem de aksesuarlarda hayat bulacak.

01-03 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Türkiye’nin en büyük deri fuarı Alleather-IDF İstanbul Deri Fuarı İnovasyon ve Trend Alanı’nının tasarım ve düzenlemesi Deri Giysi Tasarımcısı Feyza Aktulga ve Tasarımcı Zuhal Canyurt tarafından birlikte tasarlandı. Deri ve deri ürünleri alanında 12 yüzyıla dayanan köklü bir geçmişe sahip Türk deri sektörünün giyim ve aksesuarda 2017 ve 2018 yılına dair en yenilikçi, moda ve trend ürün ve tasarımlarını Alleather-IDF İstanbul Deri Fuarı’nda sergileyeceklerini belirten Feyza Aktulga ve Zuhal Canyurt, Trend Alanı’nın, ‘Saf Minimal’, ‘Asya Bahçesi’, ‘Sanat Efekti’, ‘Genç Hisset’ ve ‘Yeni Doğu’ konseptlerine sahip 5 bölümden oluşacağını ifade ettiler.

Deride Yeni Trend: Toprağın Renkleri…

Alleather-IDF Trend Alanı’na dair ipuçları veren Tasarımcı Zuhal Canyurt ise bu sezon deride, toprak tonları kahve, krem ve altın tonlamaları ile birlikte doğal yeşil ve otantik desenleri içinde barındıran doğal iplerin ilham verdiği pastel naturel tonların kullanıldığını söyledi. Canyurt, pudra tonları, doğal ten renginden esinlenilmiş tonlamalar ve somon rengi ile pastel huzur mavisi ve kırmızı ile kremit rengiyle karışan yeni mor tonlamaların trend olacağını ve derinin vazgeçilmez klasiği siyah rengin zamansız olarak moda olmaya devam edeceğine vurgu yaptı.

Genç Yeni Nesil Modaseverlerin Tercihi: Kısa Deri Ceketler…

Değişimin farkında olan ve yeniliği gelişim olarak gören genç yeni nesil modaseverler, 2017 de kısa deri ceketler ve renkli yüzeylerle şık görünüm kazanırken, pratik ve rahat kesimleri tercih edecekler. Yeni sezonda triko, kumaşın ve derinin birlikte kullanıldıği rahat, hafif ve uzun formlarda tasarlanlanan kıyafetler, şık kadınların vazgeçilmezi olacak. Stil sahibi deri tutkunları, her konbine uygun deri bir kemer, çanta, eldiven, deri aksesuarlı kolye veya bileklik gibi ayrıntılar ile genç ama sofistike bir şıklıklerini tamamlayacaklar.





Türk Deri Sektörü, Tasarım Gücü ve Kalitesiyle Alleather-IDF’te Gövde Gösterisi Yapacak…

Deri sektörünün çatı örgütü Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) ve dünya genelinde deri sektörünün güçlü iki fuar etkinliği olan APLF ve ACLE ile tekstil alanında çok önemli bir fuar olan MAGIC’in organizatörlerinden olan UBM, 01-03 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde Alleather-IDF İstanbul Deri Fuarı’nın düzenliyorlar. Fuara, yaklaşık 250 marka ve 6 bin profesyonel ziyaretçinin katılımı bekleniyor.



Türkiye Deri Vakfı Hakkında

Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV), 1999 yılında, deri sektörünün geliştirilmesi ve güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulan ve Türk Deri Sektörü ile ilgili dernek, birlik gibi kurum ve kuruluşları bir araya getiren. Tabakhane, konfeksiyon, ayakkabılık ve saraciyelik ürünleri, kürk, makina ve kimyasal tedarikçileri ile tüm alt sektörleri çatısı altında toplayan Sivil Toplum Kuruluşudur. Türk Dericiliğini geliştirmek, modern ve çağdaş dericilik anlayışıyla sektöre eğitim alanında her türlü hizmeti vermek amacının yanı sıra TÜRDEV' in en önemli misyonu sektörün vitrini olan İstanbul Deri Fuarı'nı uluslararası niteliği yüksek, sektörü tümüyle temsil eden bir fuar olarak organize etmektir.

UBM Hakkında

UBM, 100 yılı aşkın tecrübesi ile 20'den fazla ülkede 5.000'in üzerinde çalışanı ile yılda ortalama 400 fuar düzenleyen dünyanın en büyük fuar şirketlerinden biridir. UBM bünyesinde yer alan UBM EMEA Istanbul, Avrasya ve Türkiye pazarlarının uluslararası fuarlarını 30 yıldan uzun bir süreye dayanan bilgi birikimi ve UBM'in global tecrübesiyle düzenlemektedir. UBM EMEA Istanbul'un pazara liderlik eden fuarları şunlardır: Alleather IDF Istanbul Deri Fuarı, CBME Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı, CPhI Istanbul İlaç Bileşenleri Fuarı, Expomaritt Denizcilik Sektörü Fuarı, Fi Istanbul Gıda Bileşenleri Fuarı, Growtech Eurasia Sera Tarım Teknolojileri Fuarı, ISSA Interclean Istanbul Endüstriyel Temizlik Fuarı, TESFA Tesis Yönetimi Hizmetleri, Teknolojileri, Altyapı ve Tedarik Fuarı, Intertraffic Istanbul Trafik Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı, İstanbul Kids Fashion Bebek ve Çocuk Moda Fuarı, IstanbulLight Aydınlatma Fuarı, Tissue World Istanbul Temizlik Kağıdı Endüstrisi Fuarı.