2017 Yılına Damga Vuracak Güneş Gözlük Modelleri

2017 yılının en popüler akımları sadece kıyafetlerde değil, aksesuarlarda ve makyaj trendlerinde de karşımıza çıkıyor. İşte severek kullandığımız ve özellikle yaz aylarında tarzımızı tamamlayan en iddialı parçalardan birisi olan güneş gözlüklerinde 2017 yılı trendleri…



Çift Camlı Güneş Gözlükleri

Çift camlı gözlükler yeni sezonda oldukça popüler! Üst üste iki gözlük takılmış efekti veren bu model, hem sıra dışı hem de oldukça trend, bizden söylemesi.



Neon renkli ve neon çizgili modeller, yeni sezonda şimdiden yerini belli etti. Neon renkleri kullanmak zor olsa da, ufak çizgi şeklindeki neon tasarımlı gözlükler daha kolay bir kullanış sağlıyor.Pastel tonlar, geçen sezon ele geçirdiği popülerliği bu sezonda da kimseye kaptırmayacak gibi gözüküyor. Pudra pembesi, bebe mavisi ve lila; güneş gözlüklerinde ön plana çıkan renkler arasında.2016 yılının yaz sezonunda iddiasını öne çıkaran Dolce&Gabbana modelleri, 2017 yılının yaz sezonunda da moda dünyasının en çok öne çıkan güneş gözlükleri arasında yer alacak. Sezonun trendlerini takip eden marka; güneş gözlüklerinde çiçek, altın metalik işleme gibi detaylara bolca yer veriyor. Gözlük boyutlarında ise marka tercihini yine oldukça iri ve kendini ön plana çıkaracak modeller arasından yapıyor.