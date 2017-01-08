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2017'de Son Bulması Gereken Trendler

2017'de Son Bulması Gereken Trendler

Birer ikişer trendler geliren her şey iyi de, bir süre sonra fark ediyoruz ki artık son bulması gereken bazı trendler var. İşte belirlediğimiz ve 2017’de görmek istemediğimiz trendler…

Choker
 
Eskilerden çıkıp gelen choker trendi, fazlaca kullanıldı. Hemen hemen her tarzla kombinlenmeye başlanan choker kolyeler artık bir son bulmalı!
 
Hayvan desenleri
 
Flamingo, kuş vb. derken hayvan figürleri de bu sezon gömlekten elbiseye hatta çantalara kadar birçok parçada karşımıza çıktı. Büyük markalar elinde çok güçlü ve şık dursa da çoğu yerde basit hallerini görmeye başladdığımız hayvan desenli parçalar, artık eski cazibesini yitirdi.
 
İnce Askılı Elbise – T-shirt
 
2017'de olmaması gereken trendlerden biri de ince askılı elbise içine giyilen t-shirtler... Hiçbir mevsime koyamadığımız bu trende artık güle güle demeliyiz.
 
Plastik Terlik - Çorap İkilisi
 
Dünya starlarında görüldükten sonra trend olan plastik terlikler, zaten birçok kişinin de içine sinmemişti. Üstüne bir de terliklerin içine beyaz çorap giyilmesi, 2017’de görmek istemediğimiz trendlerden...
 


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