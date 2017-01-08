2017'de Son Bulması Gereken Trendler

Choker



Eskilerden çıkıp gelen choker trendi, fazlaca kullanıldı. Hemen hemen her tarzla kombinlenmeye başlanan choker kolyeler artık bir son bulmalı!



Hayvan desenleri



Flamingo, kuş vb. derken hayvan figürleri de bu sezon gömlekten elbiseye hatta çantalara kadar birçok parçada karşımıza çıktı. Büyük markalar elinde çok güçlü ve şık dursa da çoğu yerde basit hallerini görmeye başladdığımız hayvan desenli parçalar, artık eski cazibesini yitirdi.



İnce Askılı Elbise – T-shirt



2017'de olmaması gereken trendlerden biri de ince askılı elbise içine giyilen t-shirtler... Hiçbir mevsime koyamadığımız bu trende artık güle güle demeliyiz.



Plastik Terlik - Çorap İkilisi



Dünya starlarında görüldükten sonra trend olan plastik terlikler, zaten birçok kişinin de içine sinmemişti. Üstüne bir de terliklerin içine beyaz çorap giyilmesi, 2017’de görmek istemediğimiz trendlerden...

