2017’nin Beklenen Sergileri

Matisse in the Studio, Royal Academy of Arts, Londra



5 Ağustos’ta açılacak olan sergi için efsane sanatçı Henri Matisse, Budist heykellerden Polinezya'daki tekstillere kadar aklınıza gelebilecek her yerden nesneler toplayıp biriktirdi. Tabii ki bu parçaların her biri sanatçının hayatından da birtakım izler taşıyor. Yazın kapılarını açacak olan sergi 12 Kasım 2017’de son bulacak.



Anni Albers: Touching Visio, Guggenheim Bilbao



30 Eylül 2017’de ziyarete açılacak olan sergi; Development in Rose II, Black-White-Yellow gibi çalışmaları ile yaşadığı döneme damgasını vuran önemli sanatçılardan Anni Albers’in 1925'ten 1970'lerin sonuna kadar yaptığı çalışmaları içeriyor. Sergiyi gezmek için son tarih ise 14 Ocak 2018.



David Hockney, Tate Britain, Londra



Londra Tate Britain, Paris Centre Pompidou ve New York Metropolitan Museum of Art; 2017’nin en heyecanlı sergilerinden birini sanatseverlere sunmak için iş birliği yaptı. 9 Şubat’ta başlayan sergi; David Hockney'in çalışmalarına adanıyor ve 1960'ların başında Hockney'nin aşk tablolarından 2000'lerde üretilen göz kamaştırıcı Yorkshire manzaralarına ve hatta 2013'te California'ya dönmesinden bu yana ürettiği bazı çalışmalara kadar birçok şeyi kapsıyor. Sergi 29 Mayıs’ta son bulacak.



Modigliani, Tate Modern, Londra



Tate Modern’in Modigliani sergisi 22 Kasım’da başlayacak ve hem resim hem de heykelini cesur ölçülerde yayan sanatçının hayatını izleyecek. Sergi 2 Nisan 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.



Eduardo Paolozzi, Whitechapel Galerisi, Londra



İngiltere'nin 20. yüzyıl sanatçıları arasındaki önemli isimlerinden biri olan Sir Eduardo Paolozzi, Londra'daki Whitechapel Galerisi tarafından kapsamlı bir retrospektifle onurlandırıyor. 250'den fazla eserin sergileneceği sergi 16 Şubat’ta başladı, 14 Mayıs 2017’de de son bulacak.