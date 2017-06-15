2017’nin En Popüler Yaz Kokuları



Valentino Donna Acqua

Klasik Valentino parfümünün kokusunun yaz mevsimi ile buluşmuş hali olan bu parfüm, hassas yeşil badem ile donmuş armut kokusunu birleştiriyor. Ayrıca çiçeksi notaları da es geçmeyen Valentino, Frangipani gül akordunun sıcaklığı ile sandal ağacını karıştırıyor. Ortaya çıkan parfüm hem sıcak hem de çiçeksi bir koku arayışında olanları tatmin edecek cinsten!Yaz mevsiminin bronzluk görüntüsünü koku algısına taşıyan Estee Lauder Bronze Goddess, hindistan cevizinin kokusunu günlük hayatımıza getiriyor. Bergamot, kehribar ve vanilya kokularından da destek alan parfüm ile kendinize bir kumsalda güneşlenirken hayal edebilirsiniz.Feminen ve şekerli kokulardan hoşlananların gönlünü kazanan Prada’nın bu parfümü; vanilya, vişne, portakal çiçeği ve badem kokularını birleştiren tam bir yaz içeceği modunda!Parfümlerden bahsediyorsak Victoria’s Secret markasını es geçmek olmaz. Size sıcak yaz akşamlarını anımsatan bu koku, içerisindeki greyfurt, siyah frenk üzümü ve müge çiçeğinin taç yaprakları ile hem yumuşak hem de baskın bir koku.