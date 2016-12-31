2017’nin En Trend Makyaj Trendleri

Peki, 2017 yılının makyaj dünyasında bizi bekleyen en yeni trendler neler? İşte 2017 yılına damgasını vuracak en popüler makyaj trendleri…



Kızıl Renkler

Kızıl renkler, 2017 stil dünyasında hem saçlarda hem de makyajda iddiasını çok yüksekte tutuyor. Kızıl renk saçların şimdiden hâkimiyeti ele geçirdiğini düşünürsek, makyaj dünyasında da yakın zamanda kızıl- kiremit renklerinde far uygulamasının patlama etkisi göstereceğini söyleyebiliriz. 1960’lı yıllardan ilham alan kızıl tonlarda göz makyajınızı, ister nude ister koyu tonlarındaki rujunuz ile tamamlayarak oldukça cool bir görüntüye ulaşabilirsiniz.



2016 yılında ‘nude makyaj’ trendi yerini başka hiçbir trende bırakmadan tüm sene zirvede yer almıştı. Ancak 2017 yılının gelmesi ile birlikte özellikle dudaklarda uygulanan ‘yokmuş gibi’ efekti, yerini parlak ve ışıltılı dudaklara bırakacak gibi gözüküyor. 2017 yılında pastel tonlarla oluşturulan hafif ışıltılı makyaj uygulaması, sezonun en popüler makyaj uygulaması olacak bizden söylemesi. Bu tarz bir makyajı kullanmak istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri ise makyajınızda ağır fondötenler yerine BB krem ya da renkli nemlendiriciler kullanarak yüzünüzün daha fresh ve doğal durmasını sağlamaktır.Kalın ve düzgünce çizilmiş gibi görünen kaşlar, 2017 yılında yerini dağınık kaşlara bırakacak. Özellikle 2017 yılının bahar sezonunda iddiasını zirveye taşıyacak olan dağınık kaşlar, doğal bir yüz görüntüsünün anahtar uygulaması olacak.