2017’nin Kozmetik Trendlerinde Duygular Ön Planda

Her sene 250 binden fazla misafir ağırlayan ve Türkiye’nin bu alandaki firmalarının da yoğun ilgi gösterdiği fuar için Türkiye’de ilk kez bir toplantı düzenlendi. Tanıtım toplantısında bu yıl bir ilk yapılarak her ırkın cilt özelliklerine uygun özel ürünler tanıtıldı, duygulara dokunan özel sunumların yapılacağının altı çizildi.



Bilindiği gibi Cosmoprof Worldwide Bologna, 50 yıldan beri profesyonel güzellik sektöründe, kozmetik ve güzellik endüstrisinde sağladığı geniş yelpazesi ile uluslararası bir platform olma özelliği taşıyor. Dünyadan şirketler, profesyoneller ve distribütörler için kozmetik sektörünün son trendlerinin ve ilk’lerinin paylaşıldığı en kapsamlı ve en büyük fuarda; ilk üreticiden son tüketiciye, saçtan tırnağa, cilt bakımından estetiğe kadar her alanda hizmet veren firmalar bulunuyor.



The Marmara Otel’de gerçekleştirilen toplantıya, İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA) İstanbul Ofisi ev sahipliği yaptı. İtalya Başkonsolosu Federica Ferrari Bravo’nun da katılımıyla gerçekleşen toplantıya; sektörün Aksu Vital, Bebak, Clarins, Cyrene, Esteworld, Gülşah Kozmetik, Hunce, Rossman gibi önemli firmalarının temsilcileri de katıldı.



Kozmetikte en yeni trendlerin takip edilmesinin önemine vurgu yapan Cosmoprof Fuarı Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Mattia Miglio; “Kozmetik artık yalnızca küresel tüketiciye ya da cilt bakımına hitap etmiyor. Günümüzde kozmetik denildiğinde akla her ırktan farklı cilt tipine ve rengine ayrı ayrı hizmet eden ürünler geliyor. Bu sene 50. yıl vesilesiyle, önceki yıllardan farklı olarak ne yapabileceğimizi düşündük. Önceleri ruj ve krem ürettik. En zor üretilebilen ve insanın ruhunu hayatla barıştıran ürün parfüm olduğu için, bu seneye özel fuarda canlı canlı Cosmoprof parfümü üreteceğiz.” ifadelerini kullandı.Özellikle son yıllarda erkeklerin de ilgisiyle kozmetik sektörünün hareketlendiğini ifade eden İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, “Kozmetik endüstrisi son 10 yılda Türkiye’de çok farklı boyutlara evrildi. Eskiden erkekler sadece televizyon programlarına katıldıkları zamanlar yüzlerine fondöten sürülürdü. Şimdilerde erkekler kozmetiğin her türlü ürün gamından faydalanıyor. Erkekler için yeni çıkan ürünler bana gönderildikçe, eşimden daha fazla kozmetik bakım ürünüm oldu.” dedi.İhracat yapan kozmetik firmalarına tavsiyeler veren Akyüz, “Artık insanlar sadece vücutlarının görünen yerleri için değil, kendilerini daha iyi hissedebilmek için de kozmetik alışverişi yapıyorlar. Bizler aslında duygu satıyoruz. Fakat ihracat yapmak isteyen Türk firmalarımız bilmelidir ki, beyazlatma ürünlerine düşkün olan Korelilere fondöten, fondötene düşkün Avrupalılara ise beyazlatma ürünleri satamazsınız.” diyerek sözlerini sonlandırdı.Fuarda 50. yıla özel olarak bir takım etkinlikler de yapılacak. 19. Pavyon’da ziyaretçilere ve katılımcılara özel Cosmoprime alanı kurulacak. Bu bölümde tedarik zincirine yönelik bölümler, parfüm reyonları, organik trendini yakalayan bölümler ve galeriler yer alacak.Ayrıca, Tones of Beauty’nin de ilk yılı gerçekleşecek. Cosmoprime kapsamında multi-etnik güzelliğe yönelik ürünlerin tanıtılacağı bu bölümde ilk defa İtalya’da “Black & Brown” ürünler beğeniye sunulacak.