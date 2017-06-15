2017’nin Ödüllü Couture Mücevher Tasarımları
Mücevher her kadının vazgeçilmezi, çoğunun tutkusudur.
Hal böyleyken bu kadar ilginin olduğu bir alanda tasarım ödülü olmaması imkânsızdır. Her yıl Las Vegas’da Couture Mücevher Fuarı Tasarım Ödülleri, sahiplerini buluyor. 2017’nin ödüllü tasarımlarını, sizler için bir araya getirdik…
$20,000’ın Altında En İyi Pırlanta Mücevher: Garavelli
$20,000’ın Üzerinde En İyi Pırlanta Mücevher: Fernando Jorge
En İyi Renkli Mücevher: John Hardy
En İyi Gelin Mücevheri: Jade Trau
En İyi Haute Couture Mücevher: Pasquale Bruni
En İyi Yenilikçi Mücevher: Nadine Ghosn
Editörün Seçtiği En İyi Mücevher: Giovanni Ferraris
En İyi Platinyum Mücevher: Heinrich & Denzel
En İyi Gümüş Mücevher: Atelier Zobel
Couture’deki En İyi Yeni Katılımcı: Leyla Abdollahi London
Halkın Seçtiği En İyi Mücevher: Mariani
Hal böyleyken bu kadar ilginin olduğu bir alanda tasarım ödülü olmaması imkânsızdır. Her yıl Las Vegas’da Couture Mücevher Fuarı Tasarım Ödülleri, sahiplerini buluyor. 2017’nin ödüllü tasarımlarını, sizler için bir araya getirdik…
En İyi Altın Mücevher: Cadar
$20,000’ın Altında En İyi Pırlanta Mücevher: Garavelli
$20,000’ın Üzerinde En İyi Pırlanta Mücevher: Fernando Jorge
En İyi Renkli Mücevher: John Hardy
En İyi Gelin Mücevheri: Jade Trau
En İyi Haute Couture Mücevher: Pasquale Bruni
En İyi Yenilikçi Mücevher: Nadine Ghosn
Editörün Seçtiği En İyi Mücevher: Giovanni Ferraris
En İyi Platinyum Mücevher: Heinrich & Denzel
En İyi Gümüş Mücevher: Atelier Zobel
Couture’deki En İyi Yeni Katılımcı: Leyla Abdollahi London
Halkın Seçtiği En İyi Mücevher: Mariani
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