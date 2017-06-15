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2017’nin Ödüllü Couture Mücevher Tasarımları

2017’nin Ödüllü Couture Mücevher Tasarımları

Mücevher her kadının vazgeçilmezi, çoğunun tutkusudur.

Hal böyleyken bu kadar ilginin olduğu bir alanda tasarım ödülü olmaması imkânsızdır. Her yıl Las Vegas’da Couture Mücevher Fuarı Tasarım Ödülleri, sahiplerini buluyor. 2017’nin ödüllü tasarımlarını, sizler için bir araya getirdik…

En İyi Altın Mücevher: Cadar
 

mücevher


$20,000’ın Altında En İyi Pırlanta Mücevher: Garavelli
 
mücevher

$20,000’ın Üzerinde En İyi Pırlanta Mücevher: Fernando Jorge
 
Fernando Jorge

En İyi Renkli Mücevher: John Hardy
 
En İyi Renkli Mücevher: John Hardy

En İyi Gelin Mücevheri: Jade Trau
 
Jade Trau

En İyi Haute Couture Mücevher: Pasquale Bruni
 
Pasquale Bruni

En İyi Yenilikçi Mücevher: Nadine Ghosn
 
En İyi Yenilikçi Mücevher: Nadine Ghosn


Editörün Seçtiği En İyi Mücevher: Giovanni Ferraris
 
Giovanni Ferraris

En İyi Platinyum Mücevher: Heinrich & Denzel
 
Heinrich & Denzel

En İyi Gümüş Mücevher: Atelier Zobel
 
En İyi Gümüş Mücevher: Atelier Zobel

Couture’deki En İyi Yeni Katılımcı: Leyla Abdollahi London
 
Leyla Abdollahi London

Halkın Seçtiği En İyi Mücevher: Mariani
 
Mariani


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