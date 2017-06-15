2017’nin Ödüllü Couture Mücevher Tasarımları

Hal böyleyken bu kadar ilginin olduğu bir alanda tasarım ödülü olmaması imkânsızdır. Her yıl Las Vegas’da Couture Mücevher Fuarı Tasarım Ödülleri, sahiplerini buluyor. 2017’nin ödüllü tasarımlarını, sizler için bir araya getirdik…



En İyi Altın Mücevher: Cadar

