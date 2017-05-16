2017’ye Doğal Estetik Hakim

Estetik ameliyat olmak isteyenler, artık uzun süreli iyileşme dönemlerine sıcak bakmıyorlar ve daha pratik, iyileşme süreci kısa olan ameliyatsız estetik müdahaleleri talep ediyorlar.



Uzmanlara göre 2017’de de durum değişmeyecek ve bireyler yeni yılda da bedeninde iz bırakmayan, kesi olmayan, iyileşme sürecini derhal atlatıp sosyal yaşantısına dönebileceği estetik uygulamaları tercih edecekler. Yani ameliyatsız estetik uygulamalar, 2017 yılında da favori estetik uygulamalar arasında yer alacak.



Yeni yılla birlikte ameliyatsız uygulamalar ve minimal invaziv ameliyatlar, büyük ameliyatların yerini alacak. Teknolojik uygulamalar; örneğin lazer lipoliz, ultrasonik yüz germe, lazer destekli göz kapağı ve yüz ameliyatları yaygınlaşacak. Klasik botoks uygulamasının yerini botoks lifting alacak. Yani yüzü şişiren, yüzü donduran uygulamalar yerine, yüzü 3 boyutlu gençleştirmeyi hedefleyen, doğal ve dışarıdan anlaşılmayan uzun ömürlü uygulamalar olacak.

Botoks, dünyada 2017’de yine önde gelen koruyucu işlemlerden olacak. Diğer popüler işlemler arasında ise meme büyütme, karın germe, liposuction geliyor. Gıdıyı yok eden özel teknikler, kadınların sıkıntısını ortadan kaldıracak. Ameliyatsız kepçe kulak müdahaleleri de yine 2017 yılına damga vuracak.



Altın iğne de cerrahi olmayan bir tedavi şekli. Cihaz cildin alt katmanlarına yüksek frekanslı enerji gönderiyor, cilt altına kontrollü hasar vererek, kesintiye uğramadan vücudun doğal kolajenini ve iyileşme süreçlerini uyarıyor. ‘Altın İğne’nin diğer adı franksiyonel radyofrekans; cilt üzerindeki pek çok sorunu çözümleyebilen etkili bir tedavi yöntemi. Radyofrekans enerjisi, hali hazırda cerrahi işlemlerde kanamayı durdurmak ve kanatmadan işlem yapmak amacıyla kullanılıyor. Franskiyonel radyofrekans, kontrollü bir şekilde cilt altına hasar veriyor. İşleme altın iğne uçlarının eklenmesi ise bu enerjinin dağılmadan, cilt yüzeyine zarar vermeden sadece cilt altını etkileyerek ve deri yüzeyinde de gereksiz enerji kaybını önleyerek iletmesini sağlıyor. Yüzdeki ince kırışıklıklar, tüm bedendeki form kaybı ve sarkmalar, cilt gençleştirme, sivilce, akne, yanık ve yara izi gibi sorunlar, gözaltı morlukları, gebelik sonrası ve kilo alma sonrası oluşan çatlaklar, cilt gözeneklerini sıkıştırma, akneli cilt sorunları, boyun, gıdı ve dekolte bölgesi form kayıpları ‘Altın İğne’ ile çözümlenebiliyor.



Liposuction’da Son Teknikler

Boyun bölgesinde hastanın fizik muayene sonucuna göre operasyon tipine karar veriliyor. Yaşın ilerlemesi, cilt tipi, güneş, sigara gibi dış faktörler ve yer çekimine bağlı olarak boyun derisinde meydana gelen sarkma, yağ toplanması ve boyun kaslarında zayıflama ve ayrılma meydana geliyor. Operasyon şeklini belirlemede en önemli faktörlerin başında, hastanın yaşı ve cilt kalitesi geliyor. Tam olarak kesin bir yaş sınırı olmamakla birlikte, 45 yaşın altındaki hastalarda, cilt sarkması çok belirgin değilse sadece liposuction ile cilt altı yağ dokusu alınarak gıdı tekrar şekillendirilebiliyor. Operasyon istemeyen hastalarda Soğuk Lipoliz teknolojisi ile gıdı bölgesindeki yağlanma azaltılabiliyor. Son teknikler arasındaki lazer liposuctionda, liposuction ile birlikte cilt sıkılaştırma da eklenerek, daha etkili sonuç alınabiliyor. Cilt fazlalığı ve cilt altı yağlanması çok olmayan, daha belirgin olarak kırışıklık şikayeti olan hastalarda Odaklanmış Ultrason, İğneli Fraksiyonel Radyofrekans uygulaması ile cilt sıkılaştırma yapılabiliyor. Bu uygulamaların yanında, botox ile kas bantlarının görünürlüğünde azaltma da yapılabiliyor.



Bölgesel şekillendirme operasyonları, vücut kontür bozukluklarında, hastanın beklentilerini uygun şekilde karşılamak amacıyla yapılan uygulamalar oluyor. Karın bölgesinde en sık yapılan bölgesel şekillendirme operasyonları ise liposuction ve karın germe operasyonları.



Karın bölgesinde, bölgesel yağ fazlalığının yanında ciltte sarkma ve kaslarda zayıflık da mevcutsa, Abdominoplasti (Karın Germe) operasyonu uygulanıyor. Deride sarkma ve kas zayıflığı sadece göbek altı bölgesinde mevcutsa, hastaya ‘Mini Karın Germe’ operasyonu uygulanıyor. Karın germe işlemi aşırı yağın ve fazla derinin alınmasını sağlıyor. Gevşemiş ve ayrışmış olan kaslar onarıldığında da daha düz, gergin bir karın görünümü sağlanıyor. Bu işlem sırasında göbek deliği serbestleştirilerek, operasyon sonunda yeni göbek deliği oluşturuluyor.



Karın bölgesinde en sık yapılan cerrahi uygulama, ‘’Liposuction’. Klasik liposuctionın yanında, teknolojinin de ilerlemesi ile yağı daha iyi parçalayacak ve operasyon sonrası oluşan morluk, şişlik ve ağrıyı azaltacak yöntemler olan ultrason ve lazer enerjisi kullanılarak, yağları parçalayan liposuction yöntemleri popüler hale gelmiş durumda. Lazer yardımlı liposuction, lazer enerjisi kullanılarak yağ hücrelerini daha yoğun parçalıyor ve 2. bir dalga boyu kullanılarak cilt sıkılaştırılmasını sağlayabiliyor.

