212 İstanbul’da Nostaljik Bir Ramazan

Bütün etkinliklerin ücretsiz olacağı takvimde; 1 – 8 – 14 – 24 Haziran tarihlerinde Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile 21:30 söyleşileri bulunuyor. Eski Ramazanları özleyen İstanbulluları nostalji turuna çıkaracak olan en özel Ramazan eğlenceleri ve gelenekleri de bu sayede tekrar canlanıyor. Her gün pamuk şeker, Osmanlı macunu, lokma ve şerbetçilerden gelen ikramlara Ramazan’ın olmazsa olmazı Karagöz ile Hacivat perde oyunu, kukla İbiş ve semazen gösterileri eşlik edecek. Bunun yanı sıra fasıl, ney ve tef dinletileri de etkinliğe katılan misafirlerle buluşacak.



RAMAZAN ETKİNLİK TAKVİMİ



Her Pazartesi Hacivat İle Karagöz



Her Salı Kukla Tiyatrosu



Her Çarşamba Neyzen Dinletisi



Her Cuma Semazen Gösterisi



Her Cumartesi Hacivat ve Karagöz



Her Pazar Kukla Tiyatrosu



Her Cumartesi/Pazar Fasıl Dinletisi