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212 İstanbul’da Nostaljik Bir Ramazan

212 İstanbul’da Nostaljik Bir Ramazan

Ramazan ayının başlangıcından sonuna kadar her gün saat 14:30-20:30 arasında nostalji dolu bir Ramazan, 212 İstanbul Power Outlet’te sizleri bekliyor.

Bütün etkinliklerin ücretsiz olacağı takvimde; 1 – 8 – 14 – 24 Haziran tarihlerinde Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile 21:30 söyleşileri bulunuyor. Eski Ramazanları özleyen İstanbulluları nostalji turuna çıkaracak olan en özel Ramazan eğlenceleri ve gelenekleri de bu sayede tekrar canlanıyor. Her gün pamuk şeker, Osmanlı macunu, lokma ve şerbetçilerden gelen ikramlara Ramazan’ın olmazsa olmazı Karagöz ile Hacivat perde oyunu, kukla İbiş ve semazen gösterileri eşlik edecek. Bunun yanı sıra fasıl, ney ve tef dinletileri de etkinliğe katılan misafirlerle buluşacak. 
 
RAMAZAN ETKİNLİK TAKVİMİ
 
Her Pazartesi Hacivat İle Karagöz 
 
Her Salı Kukla Tiyatrosu 
 
Her Çarşamba Neyzen Dinletisi
 
Her Cuma Semazen Gösterisi 
 
Her Cumartesi Hacivat ve Karagöz 
 
Her Pazar Kukla Tiyatrosu 
 
Her Cumartesi/Pazar Fasıl Dinletisi
 
 


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