212 İstanbul’da Nostaljik Bir Ramazan
Bütün etkinliklerin ücretsiz olacağı takvimde; 1 – 8 – 14 – 24 Haziran tarihlerinde Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile 21:30 söyleşileri bulunuyor. Eski Ramazanları özleyen İstanbulluları nostalji turuna çıkaracak olan en özel Ramazan eğlenceleri ve gelenekleri de bu sayede tekrar canlanıyor. Her gün pamuk şeker, Osmanlı macunu, lokma ve şerbetçilerden gelen ikramlara Ramazan’ın olmazsa olmazı Karagöz ile Hacivat perde oyunu, kukla İbiş ve semazen gösterileri eşlik edecek. Bunun yanı sıra fasıl, ney ve tef dinletileri de etkinliğe katılan misafirlerle buluşacak.
RAMAZAN ETKİNLİK TAKVİMİ
Her Pazartesi Hacivat İle Karagöz
Her Salı Kukla Tiyatrosu
Her Çarşamba Neyzen Dinletisi
Her Cuma Semazen Gösterisi
Her Cumartesi Hacivat ve Karagöz
Her Pazar Kukla Tiyatrosu
Her Cumartesi/Pazar Fasıl Dinletisi
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