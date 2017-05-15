257 Dolara Tüp Bebek Müjdesi

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, özellikle fakir ve gelişmekte olan ülkeler için cazip olan bu yeni yöntem hakkında şu bilgileri verdi:



“1978 de ilk tüp bebeğin doğumundan bu yana yaklaşık 5 milyondan fazla bebeğin bu yolla dünyaya gelmesine rağmen, tedavi maliyetleri yüksek kalmaya devam etmiştir.



Belçika’daki GENK Üreme Teknolojileri Enstitüsü’nde geliştirilen bu yeni yöntemde maliyeti düşürmek için farklı bir embriyo kültür metodu kullanılmış böylece pahalı laboratuvar ekipmanlarına olan ihtiyaç azaltılmıştır.

Yeni sistem iğne ile bağlanan iki cam tüpten oluşuyor. İlk tüp, bikarbonat ve sitrik asit arasındaki bir kimyasal reaksiyon tarafından üretilen karbondioksit jeneratörü olarak işlev görüyor. Bu reaksiyon ikinci tüpteki reaksiyonu besliyor.



Kadının üreme hücresi olan oositler ve sperm bir şırınga yardımıyla tüpteki kültür medyumu içine enjekte ediliyor. Döllenme ve embriyo gelişimi daha sonra tüpte devam ediyor.



36 yaş altında ve en az 8 adet yumurtası olan kadınlarda test edilen çalışma sonucunda, üst kalitede embriyo gelişme oranı yüzde 66, tutunma oranı yüzde 35 ve devam eden gebelik yüzdesi yüzde 30,4 olarak bulunmuştur. Böylece kısırlık tedavisini, basitleştirilmiş kültür sistemleri kullanılarak, ulaşılabilir ve başarılı bir fırsata dönüştürülmüştür.



Ancak bu yöntem her kısırlık olgusunda kullanılamaz. Özellikle erkek faktörü olan kısırlık için uygun bir metod değildir.



Bu arada, yüksek kalitedeki bir tüp bebek laboratuarının maliyeti bugün için 1,5 – 3 milyon eurodur. Oysa bu yeni laboratuarın maliyeti 300 bin euro civarındadır.”



Çalışmanın Afrika’yı da içine alan dünyanın pek çok köşesinde tüp bebek uygulamalarına olanak sağlayacağını belirten Op. Dr. Betül Görgen, böylece insan hakları, eşitlik ve sosyal adalet kavramına doğru önemli bir adım atılacağını sözlerine ekledi.











