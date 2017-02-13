333 Hair Art: Kadının En Güzel Makyajı Saçlarıdır

11 yıldır profesyonel saç bakımı, saç yapısı ve saç derisiyle ilgili uygulamaları devam eden 333 Hair Art Saç Bakım Uzmanı Özgür Onur, kadının en güzel makyajının saçları olduğunu söylüyor.



Özgür Onur



Nuray- İbrahim Gümüş

Geçiş dönemlerinde, özellikle kış mevsiminde saçlar daha kuru ve daha hassas olurlar. Özellikle saç dökülmeleri başlar ve saç derisindeki hassasiyet artar. Saç derisindeki hassasiyet saç boyu ve uçlarını etkiler. Saçlar dökülür, saç telleri yapı kaybeder, incelir ve saç derisi daha net gözükür. Saç dökülmesinin önlemi alınmaz, kısa zamanda yoğunlaşır, uygun bakım yapılmaz ve doğru ürün kullanılmaz ise; uçlar matlaşır ve saç tellerinde nemsizlik başlar.Özellikle saçları kapalı bayanlarda saç kaybı, saç dökülmesi ve saç derisi seyrelmesi daha çok olur. Saçların belirli vitamin ve minerallere ihtiyacı vardır. Saç derisinin, köklerin beslenmesi ve saçların sağlıklı uzaması için gün içerisinde güneş alması en doğal vitamin takviyesidir.A vitamini, saç derisinin yeni saç gelişimini ve yeni saçların büyümesini arttıran sağlıklı sebumun üretilmesi konusunda yararlıdır. E vitamini ise saç köklerine yeterli oksijeni salgılar ve kan dolaşımını artırır. B6 vitamin, C vitamini biotin; B5 ve B12 vitamini kalsiyum; bakır, iyot, magnezyum, krom, demir, potasyum, selenyum da çinko açısından önemlidir. Saç oluşumu 3 evredir:ANAJEN; 1-2 yıl saç büyüme fazında kalır %90TELOJEN; 3-4 ay kadar dinlenme fazındadır %80KATAJEN; Saçların dökülme zamanıdır. Saçların %1-2 dönüşümünü tamamlayarak dökülür.Günde 100 - 150 tel saçın dökülmesi normaldir. Alınacak önlemler ve yapılan bakım ritüeli, saç dökülmesinin azalmasında önemli bir rol oynar. Saç dökülmesini önlemek için ve daha sağlıklı saçlara sahip olmak isteyenler için basit önlemler mevcut. Doğru beslenme, saç derisi masajı ( saç derisinde kan dolaşımını hızlandırmak için), saçların nefes almasını sağlamak, stresten uzak kalmak bunlardan bazıları. Ayrıca saçları her gün yıkamak ve sık taramak, saç bakımında doğru bilinen yanlışlardan.Özellikle biz kadınlarda, 30 yaş sonrası, doğum, diyet ve menopoz gibi durumlar vücudumuzu ciddi etkileyen faktörler. Bu dönemlerde ürünlerden ve bakım ritüellerinden yardım almak gerekir. Özellikle saç derisine sürdüğümüz ürünleri gece yatmadan önce uygulamak daha yararlı olur. Çünkü gece, uyku esnasında vücudun salgıladığı bazı hormonlar, vücudun biyolojik saatini ve ritmini ayarlar. Bu hormonlar vücut ve saçlarımızdaki yenilenmede büyük rol oynar.Ben saç bakım uygulamalarımda doğal ürünlerden, yağlardan ve markaların özel maskelerinden yardım alarak; saç derisi, saç ve uçlarındaki şikâyet doğrultusunda hazırladığım karışımları kullanıyorum. Özel ılık, vitaminli ve organik yağ karışımlı bakımları 15-20 dakika süren buhar eşliğinde; Hint baş derisi masajı, thai baş masajı ve baş çakra masajı ile uyguluyorum.