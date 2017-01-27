39 Basamak, Zorlu PSM’de!

Patrick Barlow’un eserinden Türkçe’ye çevirisini Mehmet Ergen’in, yönetmenliğini ise Mehmer Birkiye’nin yaptığı oyun 1, 2, 8, ve 9 Şubat tarihlerinde sahnelenecek. Oyun, 1935 senesinin ağustos ayında Richard Hannay (Engin Hepileri)’in, can sıkıntısını dağıtmak için tiyatroya gitmesiyle başlıyor. Hannay, gittiği tiyatroda hem gizemli hem güzel Annabella’yla (Demet Evgar) tanışır ve kendini bir anda Londra’dan İskoçya’ya uzanan komik, heyecanlı, maceralı ve çılgın bir casusluk hikâyesinin tam ortasında bulur.



Sergilendiği her ülkede izleyicinin yoğun ilgisini çeken 39 Basamak, 9 yıl boyunca aralıksız olarak sahnelendiği West End’in de en uzun soluklu yapımlarından birisi haline gelmiştir.



Öenmli oyunculardan bu muhteşem komediyi kaçırmak istemeyenler, şimiden biletlerini almalı! Oyun, sahnelendiği günlerde saat 20.30’da başlıyor olacak…

