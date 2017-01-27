  1. Anasayfa
  2. 39 Basamak, Zorlu PSM’de!
39 Basamak, Zorlu PSM’de!

39 Basamak, Zorlu PSM’de!

Demet Evgar, Engin Hepileri, Bülent Şakrak ve Okan Yalabık’ın oyuncu kadrosunda olduğu 39 Basamak, Zorlu PSM’de sahnede…

Patrick Barlow’un eserinden Türkçe’ye çevirisini Mehmet Ergen’in, yönetmenliğini ise Mehmer Birkiye’nin yaptığı oyun 1, 2, 8, ve 9 Şubat tarihlerinde sahnelenecek. Oyun, 1935 senesinin ağustos ayında Richard Hannay (Engin Hepileri)’in, can sıkıntısını dağıtmak için tiyatroya gitmesiyle başlıyor. Hannay, gittiği tiyatroda hem gizemli hem güzel Annabella’yla (Demet Evgar) tanışır ve kendini bir anda Londra’dan İskoçya’ya uzanan komik, heyecanlı, maceralı ve çılgın bir casusluk hikâyesinin tam ortasında bulur.

Sergilendiği her ülkede izleyicinin yoğun ilgisini çeken 39 Basamak, 9 yıl boyunca aralıksız olarak sahnelendiği West End’in de en uzun soluklu yapımlarından birisi haline gelmiştir.

Öenmli oyunculardan bu muhteşem komediyi kaçırmak istemeyenler, şimiden biletlerini almalı! Oyun, sahnelendiği günlerde saat 20.30’da başlıyor olacak…
 


Benzer Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...

-

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.