3.Üsküdar Kitap Fuarı Açıldı

Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kitap fuarı, geçtiğimiz günlerde başlayıp 19 Şubat’a kadar devam edecek. Birbirinden değerli yaklaşık 100 yayınevinden 200 yazarın okuyucusuyla buluşacağı fuarda, birçok söyleşi ve imza etkinlikleri de yapılacak.



Fuarın açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve fuarın bu yılki onur konuğu "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahibi yazar Rasim Özdenören ve davetliler katıldı. Bakan Nabi Avcı açılışta yaptığı konuşmasında, "Üsküdar Belediyesi, gündemini bile takip etmekte zorlandığımız çok güzel etkinlikler düzenliyor. Fuarın hayırlara vesile olmasını ve bütün yerel yönetimlere örnek olmasını diliyorum." dedi. Açılışta Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'ya geri dönüşüme uygun malzemelerden yapılmış olan kitap tutacağı hediye etti.



Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 19 Şubat’ta son bulacak fuar, 10.00 – 20.00 saatleri arasında tüm okumaya ve kitaba meraklı misafirlerini bekliyor, kaçırmayın!

