45. İstanbul Müzik Festivali Biletleri Satışa Çıktı!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 45. İstanbul Müzik Festivali, 29 Mayıs'ta başlayıp 21 Haziran'da sona erecek. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, The Marmara Pera’da düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında, farklı mekan kullanımları ve geniş katılımlı ücretsiz konserlerle İstanbul’da yaşayanların şehri farklı bir gözle yeniden keşfetmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.



Program kapsamında St. Petersburg Rus Oda Filamornisi, Viyana Oda Orkestrası, Londra Oda Orkestrası, Ebéne Yaylı Çalgılar Dörtlüsü gibi seçkin topluluklardan Hüseyin Sermet, Fazıl Say, Alina Pogostkina ve Mathias Goerne gibi usta isimlere kadar 600’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçı İstanbul’un 15 farklı mekanında ağırlanacak. Festivalin artık klasik haline gelen mekânları Aya İrini Müzesi, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İş Sanat Konser Salonu, Süreyya Operası, Zorlu PSM Drama Sahnesive Avusturya Kültür Ofisi’ne bu sene Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi, Bomontiada, Galata Mevlihanesi Bahçesi, Kapalıçarşı, Küd Dıpo Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi, Panayia Rum Ortodoks Kilisesi,Sait Halim Paşa Yalısı ve Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras gibi yeni mekânlar da ekleniyor.



29 Mayıs akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek açılış töreni ile başlayacak olan 45. İstanbul Müzik Festivali, sıra dışı yetenek genç bir solist tarafından start alacak.

