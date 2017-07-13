 59. Grammy Ödül Töreninin Güzellik Sırları

59. Grammy Ödülleri’nde müzik dünyasının birbirinden ünlü isimleri ödüllerini alırken, ödül gecesine sahne şovları ve performanslar kadar kırmızı halıdaki şıklık yarışı da damga vurdu. İşte 59. Grammy Ödül töreninde güzellikleri ve stilleri ile gözleri kamaştıran birbirinden ünlü isimler…



Adele

Aldığı ödüller ile gecenin en başarılı ismi olan ünlü şarkıcı Adele, yeşil renkte Givenchy marka elbisesi ile ödül töreninin en şık isimleri arasında yer aldı. Sade ve klasik saç modelini sade makyajıyla dengelemeyi tercih eden ünlü yıldız, ismi ile neredeyse özdeşleşen siyah kuyruklu eyeliner tercihi ile hem romantik hem de şık bir stile imza atmış. Adele, şeftali tonlarındaki nude ruju sezonun trendini makyajına yansıtırken ve bronzer ile kontürlenmiş ten makyajıyla da elbisenin canlı rengi ile uyum içerisinde olan bir ten rengi elde etmiş.



Beyonce

Ödül töreninde hamile olarak sahne alan ve hem performansı hem de başarılı sahne şovu ile ayakta alkışlanan Beyonce, şıklık yarışında da adını listenin en üst sıralarına yazdırmayı başaran ünlüler arasında yer alıyor. Ünlü yıldız, saç ve makyajında doğal seçimler yaparken, düz fönle kullandığı beline kadar uzanan saçları ve payetli elbisesi ile sahnede adeta parladı.



Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, bronz tonlardaki bol kontür ve aydınlatıcı içeren makyajı ile yüzünü boyutlandırdıktan sonra ruj tercihi olarak da son zamanların trendi nude gloss’ları tercih ederek dengeli bir görüntü oluşturmuş. Gözlerinde kahverengi dumanlı göz makyajı tercih eden ünlü yıldız, dolgun kirpikleri ile de gözlerini ön plana çıkarmaktan kaçınmamış.



Rihanna

Ödül töreninin dikkat çekici isimlerinden birisi olan Rihanna, hem stil hem de güzellik tercihleri ile eskiye dönmüş gibi gözüküyor. Siyah renk dumanlı göz makyajı ile bal renginde gözlerini ön plana çıkaran ünlü yıldız, nude dudakları ile göz makyajını dengelemiş; saçlarını da dalgalı kullanmayı tercih etmiş.

