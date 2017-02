59. Grammy Ödülleri 12 Şubat’ta Dağıtılacak

Açıklanan Grammy adaylıklarına bakıldığında, Adele ve Beyonce arasında büyük çekişme yaşanması bekleniyor. Dokuz dalda aday olan ikilinin dışında sekizer adaylıkları olan da birkaç aday bulunuyor.

Açıklanan adaylıklardan bazıları ise şöyle:

Bu sene 59. kez verilecek olan Grammy ödül töreninin bu yıl The Late Late Show sunucusu James Corden'in sunacak.Adele – 25Beyonce – LemonadeDrake – ViewsJustin Bieber – PurposeSturgill Simpson – A Sailor’s Guide to EarthAdele – HelloBeyonce – FormationRihanna – WorkTwenty One Pilots – Stressed OutLukas Graham – 7 yearsBeyonce – FormationAdele – HelloMike Posner – I Took a Pill in IbizaJustin Bieber – Love YourselfLukas Graham – 7 YearsAnderson PaakChance the RapperMaren MorrisThe ChainsmokersKelsea BalleriniAdele – 25Justin Bieber – PurposeAriana Grande – Dangerous WomanDemi Lovato – ConfidentSia – This Is ActingChance the Rapper – No Problem [ft. 2 Chainz and Lil Wayne]Desiigner – PandaDrake – Pop Style [ft. The Throne]Fat Joe & Remy Ma – All the Way Up [ft. French Montana and Infrared]Schoolboy Q – That Part [ft. Kanye West]Chance the Rapper – Coloring BookDe La Soul – and the Anonymous Nobody…DJ Khaled – Major KeyDrake – ViewsSchoolboy Q – Blank Face LPKanye West – The Life of PabloBaroness – Shock MeGojira – SilveraKorn – Rotting in VainMegadeth – DystopiaPeriphery – The Price is WrongDavid Bowie – BlackstarRadiohead – Burn the WitchMetallica – HardwiredTwenty One Pilots – HeathensHighly Suspect – My Name Is HumanBeyonce – LemonadeGallant – OlogyKING – We Are KingAnderson .Paak – MalibuRihanna – ANTIBob Moses – Tearing Me UpThe Chainsmokers – Don’t Let Me Down [ft. Daya]Flume – Never Be Like You [ft. Kai]Riton – Rinse & Repeat [ft. Kah-Lo]Sofi Tukker – DrinkeeCiarra Pardo & Robyn Fenty – Rihanna – AntiJonathan Barnbrook – David Bowie – BlackstarAndrew Savage – Parquet Courts – Human PerformanceSarah Dodds & Shauna Dodds – Reckless Kelly – Sunset MotelEric Timothy Carlson – Bon Iver – 22, A MillionBeyonce – FormationLeon Bridges – RiverColdplay – Up & UpJamie xx – GoshOK Go – Upside Down & Inside OutSteve Aoki – I’ll Sleep When I’m DeadThe Beatles – The Beatles: Eight Days a Week – The Touring YearsBeyonce – LemonadeYo-Yo Ma & the Silk Road Ensemble – The Music of StrangersVarious Artists – American Saturday Night: Live From the Grand Ole Opry