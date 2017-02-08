59. Grammy Ödülleri 12 Şubat’ta Dağıtılacak
Dünya müzik sektörünün en önemli ve prestijli ödülleri arasında gösterilen Grammy, 12 Şubat Pazar günü yapılacak olan bir törenle sahiplerini bulacak.
Açıklanan adaylıklardan bazıları ise şöyle:
Yılın Albümü
Adele – 25
Beyonce – Lemonade
Drake – Views
Justin Bieber – Purpose
Sturgill Simpson – A Sailor’s Guide to Earth
Yılın Kaydı
Adele – Hello
Beyonce – Formation
Rihanna – Work
Twenty One Pilots – Stressed Out
Lukas Graham – 7 years
Yılın Şarkısı
Beyonce – Formation
Adele – Hello
Mike Posner – I Took a Pill in Ibiza
Justin Bieber – Love Yourself
Lukas Graham – 7 Years
En İyi Yeni Sanatçı
Anderson Paak
Chance the Rapper
Maren Morris
The Chainsmokers
Kelsea Ballerini
En İyi Vokal Pop Albümü
Adele – 25
Justin Bieber – Purpose
Ariana Grande – Dangerous Woman
Demi Lovato – Confident
Sia – This Is Acting
En İyi Rap Performansı
Chance the Rapper – No Problem [ft. 2 Chainz and Lil Wayne]
Desiigner – Panda
Drake – Pop Style [ft. The Throne]
Fat Joe & Remy Ma – All the Way Up [ft. French Montana and Infrared]
Schoolboy Q – That Part [ft. Kanye West]
En İyi Rap Albümü
Chance the Rapper – Coloring Book
De La Soul – and the Anonymous Nobody…
DJ Khaled – Major Key
Drake – Views
Schoolboy Q – Blank Face LP
Kanye West – The Life of Pablo
En İyi Metal Performansı
Baroness – Shock Me
Gojira – Silvera
Korn – Rotting in Vain
Megadeth – Dystopia
Periphery – The Price is Wrong
En İyi Rock Şarkısı
David Bowie – Blackstar
Radiohead – Burn the Witch
Metallica – Hardwired
Twenty One Pilots – Heathens
Highly Suspect – My Name Is Human
En İyi Çağdaş Albüm
Beyonce – Lemonade
Gallant – Ology
KING – We Are King
Anderson .Paak – Malibu
Rihanna – ANTI
En İyi Dans Kaydı
Bob Moses – Tearing Me Up
The Chainsmokers – Don’t Let Me Down [ft. Daya]
Flume – Never Be Like You [ft. Kai]
Riton – Rinse & Repeat [ft. Kah-Lo]
Sofi Tukker – Drinkee
En İyi Albüm Kapağı
Ciarra Pardo & Robyn Fenty – Rihanna – Anti
Jonathan Barnbrook – David Bowie – Blackstar
Andrew Savage – Parquet Courts – Human Performance
Sarah Dodds & Shauna Dodds – Reckless Kelly – Sunset Motel
Eric Timothy Carlson – Bon Iver – 22, A Million
En İyi Müzik Videosu
Beyonce – Formation
Leon Bridges – River
Coldplay – Up & Up
Jamie xx – Gosh
OK Go – Upside Down & Inside Out
En İyi Film Müziği
Steve Aoki – I’ll Sleep When I’m Dead
The Beatles – The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years
Beyonce – Lemonade
Yo-Yo Ma & the Silk Road Ensemble – The Music of Strangers
Various Artists – American Saturday Night: Live From the Grand Ole Opry
Açıklanan Grammy adaylıklarına bakıldığında, Adele ve Beyonce arasında büyük çekişme yaşanması bekleniyor. Dokuz dalda aday olan ikilinin dışında sekizer adaylıkları olan da birkaç aday bulunuyor.Bu sene 59. kez verilecek olan Grammy ödül töreninin bu yıl The Late Late Show sunucusu James Corden'in sunacak.
Açıklanan adaylıklardan bazıları ise şöyle:
Yılın Albümü
Adele – 25
Beyonce – Lemonade
Drake – Views
Justin Bieber – Purpose
Sturgill Simpson – A Sailor’s Guide to Earth
Yılın Kaydı
Adele – Hello
Beyonce – Formation
Rihanna – Work
Twenty One Pilots – Stressed Out
Lukas Graham – 7 years
Yılın Şarkısı
Beyonce – Formation
Adele – Hello
Mike Posner – I Took a Pill in Ibiza
Justin Bieber – Love Yourself
Lukas Graham – 7 Years
En İyi Yeni Sanatçı
Anderson Paak
Chance the Rapper
Maren Morris
The Chainsmokers
Kelsea Ballerini
En İyi Vokal Pop Albümü
Adele – 25
Justin Bieber – Purpose
Ariana Grande – Dangerous Woman
Demi Lovato – Confident
Sia – This Is Acting
En İyi Rap Performansı
Chance the Rapper – No Problem [ft. 2 Chainz and Lil Wayne]
Desiigner – Panda
Drake – Pop Style [ft. The Throne]
Fat Joe & Remy Ma – All the Way Up [ft. French Montana and Infrared]
Schoolboy Q – That Part [ft. Kanye West]
En İyi Rap Albümü
Chance the Rapper – Coloring Book
De La Soul – and the Anonymous Nobody…
DJ Khaled – Major Key
Drake – Views
Schoolboy Q – Blank Face LP
Kanye West – The Life of Pablo
En İyi Metal Performansı
Baroness – Shock Me
Gojira – Silvera
Korn – Rotting in Vain
Megadeth – Dystopia
Periphery – The Price is Wrong
En İyi Rock Şarkısı
David Bowie – Blackstar
Radiohead – Burn the Witch
Metallica – Hardwired
Twenty One Pilots – Heathens
Highly Suspect – My Name Is Human
En İyi Çağdaş Albüm
Beyonce – Lemonade
Gallant – Ology
KING – We Are King
Anderson .Paak – Malibu
Rihanna – ANTI
En İyi Dans Kaydı
Bob Moses – Tearing Me Up
The Chainsmokers – Don’t Let Me Down [ft. Daya]
Flume – Never Be Like You [ft. Kai]
Riton – Rinse & Repeat [ft. Kah-Lo]
Sofi Tukker – Drinkee
En İyi Albüm Kapağı
Ciarra Pardo & Robyn Fenty – Rihanna – Anti
Jonathan Barnbrook – David Bowie – Blackstar
Andrew Savage – Parquet Courts – Human Performance
Sarah Dodds & Shauna Dodds – Reckless Kelly – Sunset Motel
Eric Timothy Carlson – Bon Iver – 22, A Million
En İyi Müzik Videosu
Beyonce – Formation
Leon Bridges – River
Coldplay – Up & Up
Jamie xx – Gosh
OK Go – Upside Down & Inside Out
En İyi Film Müziği
Steve Aoki – I’ll Sleep When I’m Dead
The Beatles – The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years
Beyonce – Lemonade
Yo-Yo Ma & the Silk Road Ensemble – The Music of Strangers
Various Artists – American Saturday Night: Live From the Grand Ole Opry
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