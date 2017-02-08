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59. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu!

59. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Dün gece Los Angeles’ta gerçekleştirilen 59. Grammy Ödülleri töreninde, ödüller sahiplerine takdim edildi.

James Corden’ın sunumuyla gerçekleşen geceye; ödüller, ünlü isimlerin şıklık yarışı ve sahne performansları damga vurdu. Gecenin en çok konuşulan isimleri ise şüphesiz sahnesi ile Beyonce ve aldığı 5 dalda ödülle Adele oldu.

Gecedeki bütün ödülleri toplayan Adele, kırmızı halı şıklığında tercihini yeşil bir Givenchy elbiseden yana kullanmış. Elbisesine eşlik eden en güzel aksesuarı ise yüzünden hiç kaybolmayan tebessümü oldu şüphesiz.

Geceye renk katan isimlerden bir diğeri ise sergilediği sahne şovu ile Beyonce oldu. Geçtiğimiz günlerde ikiz bebeklerine hamile olduğunu açıklayan Beyonce, enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini tüm dünyaya göstermiş oldu.
 
50. Grammy Ödülleri Kazananlarından Bazıları:
 
Yılın Albümü : Adele - 25

Yılın Kaydı : Adele – Hello

Yılın Şarkısı: Adele – Hello

En İyi Müzik Videosu: Beyoncé - Formation

En İyi Pop Albümü: 25 — Adele 

En İyi Pop Solo Performans: Hello - Adele

En İyi Rap Albümü:  Chance The Rapper – Coloring Book

En İyi Rock Şarkısı: Blackstar – David Bowie

En İyi Çağdaş Urban Albüm: Lemonade — Beyoncé


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