6 Adımda Minimalist Yaşam

Minimalist bir yaşam tarzı benimsemek daha sağlıklı bir yaşam, zihin ve beden anlamına gelir. Bu tarzı benimseyen insanlar için ihtiyaç duymadıkları şeylerden kurtulmak, bir terapi gibidir.



En gereksiz, kullanılamayacak kadar kötü eşyalarını bile bir türlü atamayan insanlardansanız, minimalist yaşam başta gözünüzü korkutabilir. Ama unutmayın ki bu durum başta ne kadar zor gelse de, alıştıktan sonra oldukça kolay bir yaşam biçimidir.İşte minimalist yaşam tarzına ayak uydurmanın yolları…Ortalama bir yıldır kullanmadığınız eşyalarınızı, muhtemelen bir daha da kullanmazsınız. Evinizde fazladan yer kaplayan bu eşyaların bir listesini yapabilir; ihtiyaç sahiplerine verebilir ya da verilemeyecek durumda olanları atabilirsiniz.Kaç tane beyaz t-shirte ihtiyacınız var gerçekten? Ya da hepsi birbirinin aynısı kaç tane pantolona, gömleğe gereksinim duyuyorsunuz? Mutfağınızdaki bardak tabakların da hepsini kullanıyor musunuz? Birden fazla olan eşyalarınızı belirleyip, bunlara gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını bir oturup düşünün. Kullanmadıklarınızdan kurtulma fikrine açık olun...Yaşadığınız alanın dağınık olması çoğu zaman aklınızı bulandırır, zihninizi de rahatsız eder. Bu yüzden yaşam alanlarınızdaki tüm dağınıklıklardan kurtulun…Minimalist yaşam tarzını hem günlük hayatınızda hem de seyahatlerinizde uygulayın. Çantanıza veya bavulunuza sadece ihtiyacınız olan eşyaları koyun. Fazla yükünüz olmadığında, günlük hayattaki kısa yolculuklarınızı da seyahatlerinizi de daha keyifli hale getirebilirsiniz. Ne kadar az ağırlık, o kadar iyi!Minimalist olmak, zevksiz bir giyim tarzı demek değildir. Ancak gardırobunuzda bir gün giyme ihtimaliniz olan giysileri değil de, gerçekten giydiğiniz kıyafetleri tutmalısınız.Yeni bir şey aldığınız zaman oradan eski bir şey gitmek zorundadır. Bu şekilde gerçekten neye ihtiyacınız olup olmadığına karar verebilir, yaşam alanlarınızı karmaşadan kurtarabilirsiniz.