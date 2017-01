7 Adımda Mükemmel Türk Kahvesi Kılavuzu

1- Taze kavrulmuş, pudra inceliğinde çekilmiş Türk kahvesi çekirdeklerini kullanın.

2- Her porsiyon için bir tepeleme tatlı kaşığı (7-8 gr.) kahveyi, boş ve kuru olan cezvenin içine koyun.



Not: Kahvenin köpüğünün ideal kıvamda olması ve kahvenin yeterince kabarabilmesi için porsiyon miktarına uygun boyutta cezve kullanın.



3- Arzu edilen miktarda şeker ilave edin. Aşağıdaki ölçüleri kullanın.



Sade; hiç şeker eklemeyin

Az şekerli; 1 küp (2-3 gr.) şeker

Orta şekerli; 1.5 küp (3-4.5 gr.) şeker

Tatlı/şekerli; 2 küp (4-6 gr.) şeker



4- Her porsiyon için bir kahve fincanını oda sıcaklığında su ile doldurun ve cezveye ilave edin.



5- Cezveyi ateşin üzerine yerleştirmeden önce malzemeyi iyice karıştırın (ateşin üzerine yerleştirdikten sonra kesinlikle karıştırmayın.)



6- Cezveyi düşük ayarda olan ateşin üzerine yerleştirin (ortalama 3 dakikaya denk gelecek şekilde pişirin).



7- Eşit köpük dağılımı:



* İlk kabarma (yaklaşık 80 derece): Kahve köpürmeye başlayacaktır. Köpük cezveden taşmadan önce cezveyi ateşten kaldırın ve köpüğü eşit şekilde kahve fincanlarına dökün. Sonra cezveyi tekrar ateşin üzerine yerleştirin.



* İkinci kabarma (yaklaşık 90 derece): Köpük tekrar yükselecektir. Kahve taşmadan önce cezveyi ateşten kaldırın. Birkaç saniye kahvenin dinlenmesine izin verin. (Tercih ederseniz bu aşamayı tekrarlayabilirsiniz fakat kahveyi kaynatmamaya özen gösterin. Aksi takdirde kahve acı ve sulu olacaktır.)



* İlk kabarmada olduğu gibi diğer kabarmalarda köpüğü fincanlara eşit olarak paylaştırın, böylece bütün fincanlarda eşit miktarda kahve bulunacaktır. Servise çıkacak kahvelerin yanında bir bardak su ikram edin.







Kaynak: Türk Kahvesi Kültür ve Araştırmaları Derneği