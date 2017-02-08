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70. İngiliz Akademisi Film Ödülleri Sahiplerini Buldu!

70. İngiliz Akademisi Film Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Oscar Ödülleri için geri sayımın başladığı şu günlerde  70. İngiliz Akademisi Film Ödülleri de sahiplerini buldu.

Londra'da gerçekleşen BAFTA töreninde Nicole Kidman'dan Amy Adams'a kadar birçok ünlü isim hazır bulundu. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Emma Stone;  En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü ise "Manchester by the Sea" filmindeki rolü ile Casey Affleck’in aldığı törenin sürprizi ise Kraliyet ailesinden Kate Middleton ve Prens William oldu.
 
2017 BAFTA Ödülleri Kazananlar Listesi

En İyi Orijinal Senaryo

Manchester by the Sea

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Dev Patel (Lion)

En İyi Animasyon 

Kubo and the Two Strings

En İyi Erkek Oyuncu

Casey Affleck (Manchester by the Sea)

En İyi Kadın Oyuncu

Emma Stone (La La Land)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Viola Davis (Fences)

En İyi Adaptasyon

Lion

En İyi Yabancı Film

Son of Saul

En İyi Yönetmen

Damien Chazelle (La La Land)

Rising Star Ödülü

Tom Holland

En İyi Müzik

La La Land

En İyi Kostüm Tasarımı

Jackie
 


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