70. İngiliz Akademisi Film Ödülleri Sahiplerini Buldu!
Londra'da gerçekleşen BAFTA töreninde Nicole Kidman'dan Amy Adams'a kadar birçok ünlü isim hazır bulundu. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Emma Stone; En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü ise "Manchester by the Sea" filmindeki rolü ile Casey Affleck’in aldığı törenin sürprizi ise Kraliyet ailesinden Kate Middleton ve Prens William oldu.
2017 BAFTA Ödülleri Kazananlar Listesi
En İyi Orijinal Senaryo
Manchester by the Sea
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Dev Patel (Lion)
En İyi Animasyon
Kubo and the Two Strings
En İyi Erkek Oyuncu
Casey Affleck (Manchester by the Sea)
En İyi Kadın Oyuncu
Emma Stone (La La Land)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Viola Davis (Fences)
En İyi Adaptasyon
Lion
En İyi Yabancı Film
Son of Saul
En İyi Yönetmen
Damien Chazelle (La La Land)
Rising Star Ödülü
Tom Holland
En İyi Müzik
La La Land
En İyi Kostüm Tasarımı
Jackie
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