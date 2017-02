70. İngiliz Akademisi Film Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Londra'da gerçekleşen BAFTA töreninde Nicole Kidman'dan Amy Adams'a kadar birçok ünlü isim hazır bulundu. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Emma Stone; En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü ise "Manchester by the Sea" filmindeki rolü ile Casey Affleck’in aldığı törenin sürprizi ise Kraliyet ailesinden Kate Middleton ve Prens William oldu.



2017 BAFTA Ödülleri Kazananlar Listesi



En İyi Orijinal Senaryo



Manchester by the Sea



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu



Dev Patel (Lion)



En İyi Animasyon



Kubo and the Two Strings



En İyi Erkek Oyuncu



Casey Affleck (Manchester by the Sea)



En İyi Kadın Oyuncu



Emma Stone (La La Land)



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Viola Davis (Fences)



En İyi Adaptasyon



Lion



En İyi Yabancı Film



Son of Saul



En İyi Yönetmen



Damien Chazelle (La La Land)



Rising Star Ödülü



Tom Holland



En İyi Müzik



La La Land



En İyi Kostüm Tasarımı



Jackie