’74Postcards İle Çocuklara Umut Olun!

İstanbul’74 tarafından başlatılan '’74Postcards’’, dünyanın her yerinden sanatçıların eserlerini sınırlı sayıda basılmış kartpostallara dönüştüren ve çocukların geleceği için sanatın iyileştirici gücünü ortaya çıkarmayı hedefleyen bir proje.



Serideki her kartpostal, ’74Postcards projesine gönüllü olarak katılan sanatçıların eserlerinden birini ya da sadece bu projeye özel hazırladığı bir mesajı taşıyor. Bu serideki kartpostalların satışından elde edilen gelirin tamamı ise Maya Vakfı’nın travmatik olaylara maruz kalmış çocuklara, sanat terapisi ile psikolojik destek verilmesini hedefleyen Project Lift adlı sivil toplum projesine aktarılıyor.



Sizler de ‘74Postcards adı verilen bu proje kapsamındaki kartpostallara İstanbul'74 Galatasaray Galerisi ve Pera64'ten ulaşabilir; çocukların geleceğine umut olabilirsiniz. Kartpostalların şuan için online satışı ise bulunmuyor.

