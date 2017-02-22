89. Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu!
Los Angeles'taki Dolby Theatre'da gerçekleşen 89. Akademi Ödülleri dün gece düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.
Jimmel Kimmel'in sunuculuğunda gerçekleşen geceye; ödüller, yanlış anonslar ve kırmızı halı şıklıkları damga vurdu.
Oscar Kazanan İlk Müslüman Oyuncu
Birçok olayın yaşandığı gecede, bir ilk de yaşandı. Oscar tarihine geçecek ilk ise, Moonlight filmindeki performansıyla Mahershala Ali’nin ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödülünü alması ve bu dalda Oscar’ı alan ilk Müslüman oyuncu olarak tarihe geçmesiydi.
Oscar Ödüllü En Genç Yönetmen
14 dalda adaylığı ile tüm dikkatleri çeken La La Land ile ‘En İyi Yönetmen’ ödülü kazanan Damien Chazelle, 32 yaşında ve bugüne kadar bu ödülü kazanan en genç yönetmen olarak tarihe geçti. La La Land’ı yazdıktan sonra tam 6 yıl yapımcı arayan Chazelle, böylece geç de olsa hayalini gerçekleştirdi ve bu ödüle sahip olan en genç yönetmen olarak Oscar tarihine geçti.
Oscar Sahipleri
Gecede, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülü La La Land filmi ile Emma Stone'un, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü ise Manchester by The Sea ile Casey Affleck'in oldu. ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülünü Viola Davis'in aldığı gecede ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ dalında ise ödül, İranlı yönetmen Asghar Ferhadi'nin ‘Satıcı’ adlı filminin oldu. Farhadi, Müslüman ülkelere uygulanan vize yasağından dolayı Oscar törenine katılamadı.
En iyi film: Moonlight
En iyi yönetmen: Damien Chazelle, (La La Land)
En iyi kadın oyuncu: Emma Stone (La La Land)
En iyi erkek oyuncu: Casey Affleck (Manchester by the Sea)
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Viola Davis (Fences)
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Mahershala Ali (Moonlight)
En iyi yabancı film: Salesman (İran)
En iyi belgesel: O.J.: Made in America
En iyi görüntü yönetmeni: La La Land
En iyi film kurgusu: Hacksaw Ridge
En iyi özgün senaryo: Manchester by the Sea, Kenneth Lonergan
En iyi uyarlama senaryo: Moonlight, Barry Jenkins, Tarell Alvin McCranley
En iyi animasyon filmi: Zootopia
En iyi kostüm: Fantastic Beasts and Where to Find Them
En iyi yapım tasarımı: La La Land
En iyi makyaj ve saç tasarımı: Suicide Squad
En iyi ses kurgusu: Arrival
En iyi ses miksajı: Hacksaw Ridge
En iyi film müziği: La La Land
En iyi özgün şarkı: “City of Stars,” La La Land
Jimmel Kimmel'in sunuculuğunda gerçekleşen geceye; ödüller, yanlış anonslar ve kırmızı halı şıklıkları damga vurdu.
Geceye Damga Vuran An
89. Akademi Ödülleri’nin yıllar sonra bile unutulmayacak anı, Warren Beatty’nin anonsu ile yaşandı. En iyi film ödülünün yanlış açıklanması ile sahneye Moonliht ekibi yerine önce La La Land ekibi çıktı. Neyseki kısa bir süre içerisinde bu yanlışlık düzeltildi ve ödül, doğru ekibe takdim edildi.
Oscar Kazanan İlk Müslüman Oyuncu
Birçok olayın yaşandığı gecede, bir ilk de yaşandı. Oscar tarihine geçecek ilk ise, Moonlight filmindeki performansıyla Mahershala Ali’nin ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödülünü alması ve bu dalda Oscar’ı alan ilk Müslüman oyuncu olarak tarihe geçmesiydi.
Oscar Ödüllü En Genç Yönetmen
14 dalda adaylığı ile tüm dikkatleri çeken La La Land ile ‘En İyi Yönetmen’ ödülü kazanan Damien Chazelle, 32 yaşında ve bugüne kadar bu ödülü kazanan en genç yönetmen olarak tarihe geçti. La La Land’ı yazdıktan sonra tam 6 yıl yapımcı arayan Chazelle, böylece geç de olsa hayalini gerçekleştirdi ve bu ödüle sahip olan en genç yönetmen olarak Oscar tarihine geçti.
Oscar Sahipleri
Gecede, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülü La La Land filmi ile Emma Stone'un, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü ise Manchester by The Sea ile Casey Affleck'in oldu. ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülünü Viola Davis'in aldığı gecede ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ dalında ise ödül, İranlı yönetmen Asghar Ferhadi'nin ‘Satıcı’ adlı filminin oldu. Farhadi, Müslüman ülkelere uygulanan vize yasağından dolayı Oscar törenine katılamadı.
En iyi film: Moonlight
En iyi yönetmen: Damien Chazelle, (La La Land)
En iyi kadın oyuncu: Emma Stone (La La Land)
En iyi erkek oyuncu: Casey Affleck (Manchester by the Sea)
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Viola Davis (Fences)
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Mahershala Ali (Moonlight)
En iyi yabancı film: Salesman (İran)
En iyi belgesel: O.J.: Made in America
En iyi görüntü yönetmeni: La La Land
En iyi film kurgusu: Hacksaw Ridge
En iyi özgün senaryo: Manchester by the Sea, Kenneth Lonergan
En iyi uyarlama senaryo: Moonlight, Barry Jenkins, Tarell Alvin McCranley
En iyi animasyon filmi: Zootopia
En iyi kostüm: Fantastic Beasts and Where to Find Them
En iyi yapım tasarımı: La La Land
En iyi makyaj ve saç tasarımı: Suicide Squad
En iyi ses kurgusu: Arrival
En iyi ses miksajı: Hacksaw Ridge
En iyi film müziği: La La Land
En iyi özgün şarkı: “City of Stars,” La La Land
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