89. Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Jimmel Kimmel'in sunuculuğunda gerçekleşen geceye; ödüller, yanlış anonslar ve kırmızı halı şıklıkları damga vurdu.



Geceye Damga Vuran An



89. Akademi Ödülleri’nin yıllar sonra bile unutulmayacak anı, Warren Beatty’nin anonsu ile yaşandı. En iyi film ödülünün yanlış açıklanması ile sahneye Moonliht ekibi yerine önce La La Land ekibi çıktı. Neyseki kısa bir süre içerisinde bu yanlışlık düzeltildi ve ödül, doğru ekibe takdim edildi.



Birçok olayın yaşandığı gecede, bir ilk de yaşandı. Oscar tarihine geçecek ilk ise, Moonlight filmindeki performansıyla Mahershala Ali’nin ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödülünü alması ve bu dalda Oscar’ı alan ilk Müslüman oyuncu olarak tarihe geçmesiydi.14 dalda adaylığı ile tüm dikkatleri çeken La La Land ile ‘En İyi Yönetmen’ ödülü kazanan Damien Chazelle, 32 yaşında ve bugüne kadar bu ödülü kazanan en genç yönetmen olarak tarihe geçti. La La Land’ı yazdıktan sonra tam 6 yıl yapımcı arayan Chazelle, böylece geç de olsa hayalini gerçekleştirdi ve bu ödüle sahip olan en genç yönetmen olarak Oscar tarihine geçti.Gecede, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülü La La Land filmi ile Emma Stone'un, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü ise Manchester by The Sea ile Casey Affleck'in oldu. ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülünü Viola Davis'in aldığı gecede ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ dalında ise ödül, İranlı yönetmen Asghar Ferhadi'nin ‘Satıcı’ adlı filminin oldu. Farhadi, Müslüman ülkelere uygulanan vize yasağından dolayı Oscar törenine katılamadı.Moonlight: Damien Chazelle, (La La Land): Emma Stone (La La Land)Casey Affleck (Manchester by the Sea)Viola Davis (Fences)Mahershala Ali (Moonlight)Salesman (İran)O.J.: Made in AmericaLa La LandHacksaw RidgeManchester by the Sea, Kenneth LonerganMoonlight, Barry Jenkins, Tarell Alvin McCranleyZootopiaFantastic Beasts and Where to Find ThemLa La LandSuicide SquadArrivalHacksaw RidgeLa La Land“City of Stars,” La La Land