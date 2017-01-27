9.Senfoni, Zorlu PSM’de!

Beethoven’in klasik müzik klasikleri arasında yer alan görkemli bestesi 9. Senfoni Konseri, Zorlu PSM sahnesinde dinlenebilecek. Başarılı işleri sonrası genç yaşta Devlet Çoksesli Korosu'nun sanat yönetmeni ve şefi pozisyonuna yükselen Cemi'i Can Deliorman'ın orkestra yönetmenliğini üstlendiği konserin koro yönetmenleri ise Paolo Villa ve TRT İstanbul Gençlik Korosu ve İstanbul Devlet Orkestrası Çocuk Korosu'nun kurucusu olan Seval Irmak.

Unutulmayacak konseri Zorlu PSM’de dinleyiciye sunacak olan solistler ise Dilruba Akgün (soprano), Nesrin Gönüldağ (mezzo soprano), Bülent Külekçi (tenor) ve Suat Arıkan (bas-bariton) olacak.

Konser, 2 Şubat Perşembe akşamı, Zorlu PSM’de saat 20:00’da başlıyor! Kaçırmayın…