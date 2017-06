Açık Havada Film İzlemeye Ne Dersiniz?

UNIQ İstanbul ve Başka Sinema işbirliği ile gerçekleştirilen UNIQ Açık Hava Film Festivali, sinemaya gönül verenleri 1 Haziran-16 Eylül tarihleri arasında haftanın belli günleri filmlerle buluşturacak.



1 Haziran’da geçtiğimiz yılın en çok konuşulan ve ödüllü filmi “La La Land” ile açılışı yapılan festival, kapanışını ise 16 Eylül’de yani ölümünün birinci yıl dönümünde Tarık Akan’ın anısına gösterilecek "Sürü" filmi ile yapacak. Festivalde ayrıca Başka Sinema tarafından hazırlanan çeşitli programlar, kısa filmler, animasyon, komedi, korku filmleri, belgeseller ile fantastik filmler de yer alıyor.



Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinin verildiği Cannes, Berlin, Venedik gibi festivallerden ödülünü almış, aday olmuş birçok başarılı film; festival boyunca her Salı, Perşembe ve Pazar akşamları UNIQ Açık Hava Sahnesi’nde izlenecek. Ayrıca bu dönemde bazı oyuncu ve yönetmenler, gösterimler sırasında sinemaseverlerle bir araya da gelecek.



HAZİRAN’DA FESTİVAL PROGRAMI



1 Haziran Perşembe: La La Land



4 Haziran Pazar: Julıeta



6 Haziran Salı: Jackie



8 Haziran Perşembe: Kısa Film Gecesi



11 Haziran Pazar: Moonlight



13 Haziran Salı: Princess Mononoke



15 Haziran Perşembe: Elle



18 Haziran Pazar: My Life As A Zucchini

The Red Turtle



20 Haziran Salı: Captain Fantastic



22 Haziran Perşembe: Paterson



25 Haziran Pazar: I, Daniel Blake



27 Haziran Salı: Desierto



29 Haziran Perşembe: Albüm