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Açık Havada Film İzlemeye Ne Dersiniz?

Açık Havada Film İzlemeye Ne Dersiniz?

İstanbullular yazın gelmesi ile bunaltan sıcak havaya rağmen sinema keyfine devam ediyor…  

UNIQ İstanbul ve Başka Sinema işbirliği ile gerçekleştirilen UNIQ Açık Hava Film Festivali, sinemaya gönül verenleri 1 Haziran-16 Eylül tarihleri arasında haftanın belli günleri filmlerle buluşturacak.
 
1 Haziran’da geçtiğimiz yılın en çok konuşulan ve ödüllü filmi “La La Land” ile açılışı yapılan festival, kapanışını ise 16 Eylül’de yani ölümünün birinci yıl dönümünde Tarık Akan’ın anısına gösterilecek "Sürü" filmi ile yapacak. Festivalde ayrıca Başka Sinema tarafından hazırlanan çeşitli programlar, kısa filmler, animasyon, komedi, korku filmleri, belgeseller ile fantastik filmler de yer alıyor.
 
Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinin verildiği Cannes, Berlin, Venedik gibi festivallerden ödülünü almış, aday olmuş birçok başarılı film; festival boyunca her Salı, Perşembe ve Pazar akşamları UNIQ Açık Hava Sahnesi’nde izlenecek. Ayrıca bu dönemde bazı oyuncu ve yönetmenler, gösterimler sırasında sinemaseverlerle bir araya da gelecek.
 
HAZİRAN’DA FESTİVAL PROGRAMI
 
1 Haziran Perşembe: La La Land

4 Haziran Pazar: Julıeta

6 Haziran Salı: Jackie

8 Haziran Perşembe: Kısa Film Gecesi

11 Haziran Pazar: Moonlight

13 Haziran Salı: Princess Mononoke

15 Haziran Perşembe: Elle

18 Haziran Pazar: My Life As A Zucchini
The Red Turtle

20 Haziran Salı: Captain Fantastic

22 Haziran Perşembe: Paterson

25 Haziran Pazar: I, Daniel Blake

27 Haziran Salı: Desierto

29 Haziran Perşembe: Albüm
 


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