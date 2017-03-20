Açlığın Duygularla Bir İlgisi Olabilir Mi?

Evet, yanlış duymadınız, açlık sadece fiziksel olarak hissedebileceğimiz bir şey değil. Duygusal olarak da açlık hissedebiliriz. Nasıl mı? İşte işin uzmanları sizin için açıklıyor.



Eğer stresli olduğunuzda, iş yoğunluğunuz arttığı dönemlerde, sinirlendiğinizde ya da sıkıldığınızda canınız bir şeyler yemek istiyorsa; özellikle de canınız tatlı şeyler çekiyorsa, yemeğinizi yeni yemiş olsanız bile yeme isteğinize engel olamıyorsanız ve belli yiyeceklere ‘hayır’ diyemiyorsanız sizin duygusal açlığınız var demektir. Duygusal açlık, açlık duygusunun fiziksel bir ihtiyaç olmasından çıkması ve duygu durumumuz ile ilintilenmesidir. Bu durum tahmin ettiğiniz gibi kilo almanın da önemli nedenlerinden birisidir. Çünkü duygusal açlığı biyolojik açlıktan ayırmak belirli bir süre sonunda imkânsız hale gelebilir.



Unutmayın; biyolojik açlık yavaşça ortaya çıkar ve yemekten sonra yok olur. Ancak duygusal açlık; aniden ortaya çıkar ve kendinizi bir anda buzdolabın önünde bulabilirsiniz.



Eğer duygusal açlık ile biyolojik açlığı ayırt edebilir ve duygusal açlığa neden olan duygunuzun hangi duygu olduğunun farkına varabilirseniz, bu durumdan kurtulabilir ve kalıcı olarak kilo verebilirsiniz.



Duygusal açlık sorunu yaşayanların yapması gereken en önemli şeylerden birisi iştah terbiyesi gibi duygusal açlığı terbiye etmektir. Duygusal açlığın arkasında yatan duygunuzu ve sorununuz keşfedip yüzleşmek ve bu sorunun çözümü için adım atmak da bir diğer yöntemlerden birisidir.

